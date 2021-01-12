Хустка на голову: як носити модний аксесуар зими 2021-го

Хустки знову повернулися в моду, і це один із найстильніших аксесуарів на голову, який освіжить будь-який образ навіть у холодну пору року.

Є безліч варіантів, як красиво носити їх узимку, один з яких – як бандану. Детальніше про те, як стильно замінити хусткою шапку – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Це найпоширеніший спосіб, який у різний час любили Одрі Гепберн, Бріжіт Бардо, Жаклін Кеннеді та Єлизавета II. Шанувальниці вуличної моди також із задоволенням носять цей тренд 2021 року. Таку хустку можна поєднувати із сукнями, а також спідницями та блузами. Доповнити свій образ варто утепленим пальтом і черевиками на підборах.

Зав'язувати хустки на потилиці любили ще у 80-х. Сьогодні ми зустрічаємо схожий стиль у Marc Jacobs та Christian Dior. Варто зазначити, що трендовою косинкою можна доповнювати не тільки повсякденні, а й святкові образи. Косинки, зав'язані подібним чином, мають бездоганний вигляд у тандемі з красивими сукнями та жіночними пальтами.

Зав'язувати хустку у вигляді бандани – ще один тренд у 2021 році. Доповніть свій образ джинсами-бананами, дутою курткою і масивними черевиками.

Хустку, зав'язану в стилі "хіпі", продемонстрували на своїх показах і в нових колекціях такі бренди, як Max Mara і Christian Dior. ЇЇ можна поєднувати з джинсами-кльош і сорочками. Доповнити образ варто дутою курткою і ковбойськими черевиками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб мати стильний вигляд. Зокрема, він порадив, який крій, принт і матеріал вибрати.