Від Тіни Кароль до Юлії Тимошенко: хто з українських знаменитостей одягається в Louis Vuitton

У четвер, 7 листопада, на 69-му році життя помер один з дизайнерів бренду Louis Vuitton Патрік-Луї Віттон.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, які українські знаменитості захоплюються роботами французького модельєра і модного будинку Louis Vuitton.
Тіна Кароль
Одним з найбільш частих клієнтів бутиків Louis Vuitton є поп-співачка Тіна Кароль. У гардеробі зірки є кілька суконь від легендарного бренду, які вона одягала на зйомки "Голосу країни".
Тіна Кароль
Фото: прес-служба 1+1
Тіна Кароль
Фото: прес-служба 1+1
Тіна Кароль
Фото: прес-служба 1+1
Крім того, співачка часто з'являється в туфлях від знаменитого будинку моди.
Тіна Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Alyosha
Співачка Alyosha також любить речі від Louis Vuitton. На прем'єру фільму "50 відтінків свободи" у 2018 році вона прийшла в елегантному образі, доповнивши його сумкою від легендарного бренду.
Alyosha і Тарас Тополя
Фото: прес-служба кінотеатру "Оскар"
Ольга Сумська
Знаменита актриса Ольга Сумська теж надає перевагу брендовим аксесуарам. Так, в жовтні на показі фільму "Малефісента: Володарка тьми" артистка з'явилася в трендовому вбранні, який доповнила рюкзаком від Louis Vuitton.
Ольга Сумська з доньками
Фото: прес-служба кінотеатру "Оскар"
Катерина Бужинська
У свою чергу, співачка Катерина Бужинська надає перевагу не аксесуарам, а брендовим речам. Вона знялася в ефектній фотосесії в плащі від французького будинку моди.
Катерина Бужинська
Фото: instagram/buzhynska
Юлія Тимошенко
Однак всіх модниць українського шоу-бізнесу з легкістю може перевершити лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Плаття, піджаки, сумки від Louis Vuitton — чого тільки не знайти в гардеробі політикині.
Юлія Тимошенко
Фото: Українська правда
Юлія Тимошенко
Фото: УНІАН
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції помер легендарний модельєр Карл Лагерфельд, який був креативним директором модного будинку Chanel.
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