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8 листопада • оновлено в 17:45
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Від Тіни Кароль до Юлії Тимошенко: хто з українських знаменитостей одягається в Louis Vuitton

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У четвер, 7 листопада, на 69-му році життя помер один з дизайнерів бренду Louis Vuitton Патрік-Луї Віттон.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати, які українські знаменитості захоплюються роботами французького модельєра і модного будинку Louis Vuitton.

Тіна Кароль

Одним з найбільш частих клієнтів бутиків Louis Vuitton є поп-співачка Тіна Кароль. У гардеробі зірки є кілька суконь від легендарного бренду, які вона одягала на зйомки "Голосу країни".

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: прес-служба 1+1

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: прес-служба 1+1

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: прес-служба 1+1

Крім того, співачка часто з'являється в туфлях від знаменитого будинку моди.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Фото: instagram/tina_karol

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Alyosha

Співачка Alyosha також любить речі від Louis Vuitton. На прем'єру фільму "50 відтінків свободи" у 2018 році вона прийшла в елегантному образі, доповнивши його сумкою від легендарного бренду.

Alyosha і Тарас Тополя

Alyosha і Тарас Тополя

Фото: прес-служба кінотеатру "Оскар"

Ольга Сумська

Знаменита актриса Ольга Сумська теж надає перевагу брендовим аксесуарам. Так, в жовтні на показі фільму "Малефісента: Володарка тьми" артистка з'явилася в трендовому вбранні, який доповнила рюкзаком від Louis Vuitton.

Ольга Сумська з доньками

Ольга Сумська з доньками

Фото: прес-служба кінотеатру "Оскар"

Катерина Бужинська

У свою чергу, співачка Катерина Бужинська надає перевагу не аксесуарам, а брендовим речам. Вона знялася в ефектній фотосесії в плащі від французького будинку моди.

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Фото: instagram/buzhynska

Юлія Тимошенко

Однак всіх модниць українського шоу-бізнесу з легкістю може перевершити лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Плаття, піджаки, сумки від Louis Vuitton — чого тільки не знайти в гардеробі політикині.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Фото: Українська правда

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Фото: УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції помер легендарний модельєр Карл Лагерфельд, який був креативним директором модного будинку Chanel.

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Особи
Тіна Кароль Альоша (Alosha) Ольга Сумська Катерина Бужинська Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Мода
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