H&M потрапила в гучний скандал через нову колекцію: що сталося

У Норвегії популярний бренд одягу H&M звинуватили в спекуляції екологічними проблемами заради маркетингу.

Місцеве споживче управління вважає, що компанія займається грінвошінгом - введенням споживачів в оману за допомогою "екологічної" колекції одягу Conscious, пише Dezeen.

H & M

"нформація про стале виробництво, розміщена на норвезькому вебсайті H&M, не є задовільною, особливо з огляду на те, що Conscious рекламується як колекція, що має знижений вплив на довкілля", - заявила представниця норвезького регулятора.

H&M випустила "зелену колекцію" в квітні. Компанія стверджує, що кожна річ зроблена з матеріалів, виготовлених за допомогою постійних технологій, зокрема з 100% органічної бавовни або переробленого поліестеру.

Н&M

Норвезьке управління нарікає, що така стратегія надає споживачам тільки узагальнену інформацію і неможливо дізнатися, для виробництва певної речі було використано 60% переробленого матеріалу або тільки 5%.

У H&M заявили, що проводять переговори з регулятором і вирішують, як зробити інформацію для споживачів більш конкретною.

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