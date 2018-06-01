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Хайді Клум - 45: пікантні фото знаменитої супермоделі

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У п'ятницю, 1 червня, свій 45-й день народження святкує знаменита у всьому світі німецька супермодель, актриса і телеведуча Хайді Клум.

Хайді залишається однією з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей вже протягом 20 років. За період своєї кар'єри вона неодноразово ставала обличчям провідних модних брендів, знімалася для багатьох обкладинок культових глянців, але при цьому ніколи не була моделлю, що виходила на подіуми під час великих показів у Парижі, Мілані або Нью-Йорку.

OBOZREVATEL пропонує добірку відвертих фото 45-річної супермоделі.

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Публікація від Heidi Klum (@heidiklum)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хайді Клум оголосила про свій новий роман - її обранцем став гітарист німецької групи Tokio Hotel Томас Каулітц, який молодший за неї на 16 років.

Особа
Хайді Клум
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