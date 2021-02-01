Резинки і шпильки для волосся з 90-х: їх пам'ятає кожна дівчинка

У 90-х роках країни колишнього СРСР накрила "хвиля" імпортних товарів з Китаю: одягу, різноманітних іграшок та аксесуарів.

Чого тільки був вартий вибір прикрас для волосся: резинок, шпильок, обручів і бантиків, про які мріяла кожна дівчинка. Підбірка раритетних фото – далі в OBOZREVATEL.

Заколка-"метелик" для волосся lemurov.net

"Метелики" для волосся з 90-х @ iva.chan20

Бант для волосся з 90-х pikabu.ru

Стрічки для волосся Pinterest

Леопардовий обруч з 90-х pikabu.ru

"Пружинки" для волосся fashiony.ru

"Пушок" для волосся foren.germany.ru

Райдужна резинка для волосся nostalgia90.diary.ru

Резинка з дерев'яними намистинами fashiony.ru

Заколки-"ромашки" для волосся fabricplus.com.ua

Зазначимо, на моді 1990-х років позначився розпад СРСР і падіння так званої "залізної завіси". У Європі та США все було теж неоднозначно, проте не так сумбурно, як у країнах колишнього Радянського Союзу.

Соціально-політичні та економічні зміни в житті людей, скасування численних обмежень призвели до того, що в манері жінок одягатися стало переважати бажання підкреслити свою сексуальність: у моду увійшли відкриті сукні та мініспідниці, штани та лосини, підбори і платформа.

Що стосується чоловіків, у 90-х модним було підкреслювати високий соціальний статус, що стало причиною появи знаменитих "малинових піджаків".

Крім того, прагнення виділитися призвело до популярності брендів, які часто виявлялися неякісною підробкою. У тренді були також так звані "кислотні" речі – лосини, купальники, сукні й навіть зимовий одяг зухвало яскравих кольорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у моду повернулася трендова річ з 1990-х – флісова толстовка. Найчастіше її поєднують з джинсами, куртками, спортивними штанами та кросівками.