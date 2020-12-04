Gucci пожертвує $ 500 тисяч на вакцину від коронавірусу

Італійський бренд Gucci виділить не менше $500 тисяч на поставку і поширення вакцини від коронавірусу серед уразливих людей по всьому світу.

Про це повідомляє видання Reuters. За словами інсайдерів, кошти будуть виділені Дитячому фонду ООН (UNICEF), який підтримує ініціативу ВООЗ з масової вакцинації COVAX та групу GAVI.

"Глобальний рівноправний доступ до вакцини, за допомогою якої можуть бути захищені медичні працівники і ті, хто піддається найбільшому ризику, – це єдиний спосіб пом'якшити вплив пандемії на здоров'я населення і економіку, і саме для цього призначена COVAX", – пояснює Gucci.

Бренд також звернувся до шанувальників з пропозицією зробити пожертвування через платформу проєкту #GucciCommunity, що об'єднує художників, музикантів, блогерів та інших креативних людей заради спільних цілей. Компанія зі збору коштів триватиме до 26 грудня.

Нагадаємо, в березні Gucci зробив благодійний внесок в розмірі € 2 млн. до Департаменту захисту громадян Італії, а також в Міжнародний фонд боротьби з коронавірусом. Засоби порівну розподілили між двома організаціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японський дизайнер, творець бренду Kenzo Кензо Такада 4 жовтня помер від наслідків коронавірусу. Йому був 81 рік.