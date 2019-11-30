Губи-восьминоги: новий косметологічний тренд викликав гарячі дискусії

У Росії набирає популярність незвичайний модний тренд на аномальну форму губ.

Дівчата почали масово ділитися в Instagram фотографіями, демонструючи наслідки дивної косметичної процедури.

Нова форма отримала назву "губи-восьминоги" або "губи диявола". Справа в тому, що форма рота після точкового введення ін'єкцій з філером отримує шість "кутів". В результаті губи стають схожими на восьминога.

Губи-восьминоги instagram / marinakravets /

Моду на такий контур запропонував скандальний косметолог Омелян Брауде. Його підписниці неоднозначно сприйняли новинку. У мережі на цю тему розпалили гарячі дискусії.

"Писець. Поки нафарбувати, контур – всі справи. Ні", "А на д*пі такий же бренд?", "Треба брати", "Фу, гидота", "Зупиніть планету, я зійду", "Граната в роті вибухнула", – відреагували користувачі.

Новий тренд на губи instagram / m.bonetskaya

Губи-восьминоги - новий тренд instagram / m.bonetskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові тренди у моді 2019-2020 для когось стануть чимось незвичним, а для когось – цілком зрозумілим. Які образи обіцяють захопити світ, читайте у нашому матеріалі.

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