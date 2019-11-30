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1 грудня • оновлено в 06:25
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Губи-восьминоги: новий косметологічний тренд викликав гарячі дискусії

21.9т
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У Росії набирає популярність незвичайний модний тренд на аномальну форму губ.

Дівчата почали масово ділитися в Instagram фотографіями, демонструючи наслідки дивної косметичної процедури.

Нова форма отримала назву "губи-восьминоги" або "губи диявола". Справа в тому, що форма рота після точкового введення ін'єкцій з філером отримує шість "кутів". В результаті губи стають схожими на восьминога.

Губи-восьминоги

Губи-восьминоги

instagram / marinakravets /

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Моду на такий контур запропонував скандальний косметолог Омелян Брауде. Його підписниці неоднозначно сприйняли новинку. У мережі на цю тему розпалили гарячі дискусії.

"Писець. Поки нафарбувати, контур – всі справи. Ні", "А на д*пі такий же бренд?", "Треба брати", "Фу, гидота", "Зупиніть планету, я зійду", "Граната в роті вибухнула", – відреагували користувачі.

Новий тренд на губи

Новий тренд на губи

instagram / m.bonetskaya

Губи-восьминоги - новий тренд

Губи-восьминоги - новий тренд

instagram / m.bonetskaya

Губи-восьминоги: новий косметологічний тренд викликав гарячі дискусії
Губи-восьминоги: новий косметологічний тренд викликав гарячі дискусії

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові тренди у моді 2019-2020 для когось стануть чимось незвичним, а для когось – цілком зрозумілим. Які образи обіцяють захопити світ, читайте у нашому матеріалі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теги
Мода фотографии фотосессія
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Комментарии на сайте не модерированы
Adekvatnaya Rimma
Adekvatnaya Rimma
Руки-базуки, губы-осьминоги-- на хеллоуин пойдет
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фффффуууу....
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