Груди ледь не випали: Ратаковскі з'явилася на модному показі в екстравагантному вбранні

Американська супермодель, зірка оголених Instagram-фотосесій Емілі Ратаковскі, яка нещодавно відсвяткувала день народження, відвідала світський захід в "оголеній сукні".

Вона прийшла на модний показ Jacquemus у вбранні, що ледве стримувало груди. Відповідні знімки оприлюднив глянець ELLE в Instagram.

Ювілейний захід французького бренду пройшов серед лавандових полів. Ратаковскі виявилася серед зіркових гостей.

Емілі Ратаковскі серед лавандових полів elle_ukraine / Instagram

"Для виходу в світ Емілі вибрала коротку сукню хитромудрого крою кольору охри, білосніжні босоніжки і мініатюрну сумочку Le Chiquita – все Jacquemus", – йдеться в описі.

Емілі Ратаковскі на модному показі elle_ukraine / Instagram

Емілі Ратаковскі emrata / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно супермодель вразила шанувальників танцями без одягу. Вона показала короткий ролик, на якому позує тільки в джинсах.

Пізніше папараці підловили момент, коли вона з голими грудьми робила селфі на балконі. У подібному вигляді вона також знімалася у фотосесії для рекламної кампанії власного бренду. Пізніше вона вирішила підбурити фанатів голими знімками в ліжку.

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