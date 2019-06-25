ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/Мода

Груди ледь не випали: Ратаковскі з'явилася на модному показі в екстравагантному вбранні

3.2тЧитати матеріал російською

Американська супермодель, зірка оголених Instagram-фотосесій Емілі Ратаковскі, яка нещодавно відсвяткувала день народження, відвідала світський захід в "оголеній сукні".

Вона прийшла на модний показ Jacquemus у вбранні, що ледве стримувало груди. Відповідні знімки оприлюднив глянець ELLE в Instagram.

Ювілейний захід французького бренду пройшов серед лавандових полів. Ратаковскі виявилася серед зіркових гостей.

Емілі Ратаковскі серед лавандових полів

Емілі Ратаковскі серед лавандових полів

elle_ukraine / Instagram

Новини
"Спека!" Дочка Ігоря Крутого вразила мережу вульгарними фото з величезними грудьми

"Для виходу в світ Емілі вибрала коротку сукню хитромудрого крою кольору охри, білосніжні босоніжки і мініатюрну сумочку Le Chiquita – все Jacquemus", – йдеться в описі.

Емілі Ратаковскі на модному показі

Емілі Ратаковскі на модному показі

elle_ukraine / Instagram

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

emrata / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно супермодель вразила шанувальників танцями без одягу. Вона показала короткий ролик, на якому позує тільки в джинсах.

Пізніше папараці підловили момент, коли вона з голими грудьми робила селфі на балконі. У подібному вигляді вона також знімалася у фотосесії для рекламної кампанії власного бренду. Пізніше вона вирішила підбурити фанатів голими знімками в ліжку.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Эмiлiя Ратаковскi
Місце
Франція
Теги
МодаКрасашоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel