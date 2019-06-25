Груди ледь не випали: Ратаковскі з'явилася на модному показі в екстравагантному вбранні

Американська супермодель, зірка оголених Instagram-фотосесій Емілі Ратаковскі, яка нещодавно відсвяткувала день народження, відвідала світський захід в "оголеній сукні".
Вона прийшла на модний показ Jacquemus у вбранні, що ледве стримувало груди. Відповідні знімки оприлюднив глянець ELLE в Instagram.
Ювілейний захід французького бренду пройшов серед лавандових полів. Ратаковскі виявилася серед зіркових гостей.
Емілі Ратаковскі серед лавандових полів
elle_ukraine / Instagram
"Для виходу в світ Емілі вибрала коротку сукню хитромудрого крою кольору охри, білосніжні босоніжки і мініатюрну сумочку Le Chiquita – все Jacquemus", – йдеться в описі.
Емілі Ратаковскі на модному показі
elle_ukraine / Instagram
Вчора на півдні Франції серед лавандових полів пройшов ювілейних показ Jacquemus. У числі зоряних гостей була і топ-модель Емілі Емілі Ратажковскі, яка як ніхто інший відповідає ДНК французького бренду. Для виходу в світ Емілі вибрала коротке плаття хитромудрого крою кольору охри, білосніжні босоніжки і мініатюрну сумочку Le Chiquita - все Jacquemus. 🔥 # lookoftheday
Емілі Ратаковскі
emrata / Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно супермодель вразила шанувальників танцями без одягу. Вона показала короткий ролик, на якому позує тільки в джинсах.
Пізніше папараці підловили момент, коли вона з голими грудьми робила селфі на балконі. У подібному вигляді вона також знімалася у фотосесії для рекламної кампанії власного бренду. Пізніше вона вирішила підбурити фанатів голими знімками в ліжку.
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