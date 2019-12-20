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20 грудня • оновлено в 21:06
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Гра на контрасті: Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом

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Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом.

Відповідну фотографію, на якій зірка позує з колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою, вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

"Шалено весела, енергійна, гарна та супер надихаюча. Ирусю, ти приклад невичерпної сили. З Днем Народження тебе, наша люба! Нехай у твоєму житті буде все так, як ти хочеш, і щоб далі все завжди було легше. Будь щаслива", – підписала Дорофєєва.

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На фото дівчини одягалися в стильні сукні-максі. Горова вибрала чорне вбрання вільного крою, доповнивши елегантним клатчем та босоніжками на платформі. Біля Ірини стояла, створюючи контраст, Дорофєєва. Вона вибрала білу приталену сукню з великим розрізом на стегні та без бретелей, але з рукавами, які тримаються від ліфа.

Дорофєєва і Горова – стильний образ

Дорофєєва і Горова – стильний образ

instagram / nadyadorofeeva

Шанувальникам дуже сподобалися образи красунь і контраст, створений на спільному знімку.

"Фото круте! Контраст кольору суконь наганяє загадку", "Красуні", "Богині", "Дві красуні", "Біла сукня – бомба просто", "Білий та чорний", "Ви схожі одна на одну, як сестри". "Як Інь та Янь", – відреагували шанувальники.

Гра на контрасті: Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом
Гра на контрасті: Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом
Гра на контрасті: Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом
Гра на контрасті: Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом
Гра на контрасті: Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом
Гра на контрасті: Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом

Інші образи Наді Дорофєєвої

Дорофєєва в спокусливому вбранні

Дорофєєва в спокусливому вбранні

instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва – рожеве вбрання

Дорофєєва – рожеве вбрання

instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Позитив

Надя Дорофєєва та Позитив

instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва total white

Надя Дорофєєва total white

instagram / nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва порадувала шанувальників пікантним знімком, на якому засвітила підтягнуті сідниці.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія день народження Краса Мода
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