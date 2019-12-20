Гра на контрасті: Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом.

Відповідну фотографію, на якій зірка позує з колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою, вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

"Шалено весела, енергійна, гарна та супер надихаюча. Ирусю, ти приклад невичерпної сили. З Днем Народження тебе, наша люба! Нехай у твоєму житті буде все так, як ти хочеш, і щоб далі все завжди було легше. Будь щаслива", – підписала Дорофєєва.

На фото дівчини одягалися в стильні сукні-максі. Горова вибрала чорне вбрання вільного крою, доповнивши елегантним клатчем та босоніжками на платформі. Біля Ірини стояла, створюючи контраст, Дорофєєва. Вона вибрала білу приталену сукню з великим розрізом на стегні та без бретелей, але з рукавами, які тримаються від ліфа.

Дорофєєва і Горова – стильний образ instagram / nadyadorofeeva

Шанувальникам дуже сподобалися образи красунь і контраст, створений на спільному знімку.

"Фото круте! Контраст кольору суконь наганяє загадку", "Красуні", "Богині", "Дві красуні", "Біла сукня – бомба просто", "Білий та чорний", "Ви схожі одна на одну, як сестри". "Як Інь та Янь", – відреагували шанувальники.

Інші образи Наді Дорофєєвої

Дорофєєва в спокусливому вбранні instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва – рожеве вбрання instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Позитив instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва total white instagram / nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва порадувала шанувальників пікантним знімком, на якому засвітила підтягнуті сідниці.

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