Гра на контрасті: Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом.
Відповідну фотографію, на якій зірка позує з колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою, вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
"Шалено весела, енергійна, гарна та супер надихаюча. Ирусю, ти приклад невичерпної сили. З Днем Народження тебе, наша люба! Нехай у твоєму житті буде все так, як ти хочеш, і щоб далі все завжди було легше. Будь щаслива", – підписала Дорофєєва.
На фото дівчини одягалися в стильні сукні-максі. Горова вибрала чорне вбрання вільного крою, доповнивши елегантним клатчем та босоніжками на платформі. Біля Ірини стояла, створюючи контраст, Дорофєєва. Вона вибрала білу приталену сукню з великим розрізом на стегні та без бретелей, але з рукавами, які тримаються від ліфа.
Дорофєєва і Горова – стильний образ
instagram / nadyadorofeeva
Шанувальникам дуже сподобалися образи красунь і контраст, створений на спільному знімку.
"Фото круте! Контраст кольору суконь наганяє загадку", "Красуні", "Богині", "Дві красуні", "Біла сукня – бомба просто", "Білий та чорний", "Ви схожі одна на одну, як сестри". "Як Інь та Янь", – відреагували шанувальники.
Інші образи Наді Дорофєєвої
Дорофєєва в спокусливому вбранні
instagram / nadyadorofeeva
Дорофєєва – рожеве вбрання
instagram / nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва та Позитив
instagram / nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва total white
instagram / nadyadorofeeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва порадувала шанувальників пікантним знімком, на якому засвітила підтягнуті сідниці.
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