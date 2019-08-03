Готуємося до осені: топ-5 речей, без яких не обійтися

До осені залишився лише місяць, тому настав час задуматися про базовий гардероб на всі випадки життя, щоб бути модною та стильною.

OBOZREVATEL пропонує для читателів топ-5 речей, які знадобляться в новому сезоні, незважаючи на вічно мінливі тренди.

№1. Сукня міді з довгим рукавом

Цей варіант ідеальний тим, що його можна носити під будь-яке взуття і верхній одяг. У магазинах повно різних фасонів, барвистих кольорових гам і тканин, які влаштують навіть самих вибагливих модниць.

№2. Тренч-максі

Класичні тренчі ніколи не вийдуть з моди і підійдуть на всі випадки життя. Їх можна носити під чоботи на підборах і без, туфлі, лофери або кеди, що ніколи не виглядатиме недоречно. Довжина максі буде актуальною восени, а ця річ відмінно послужить і наступного року.

№3. Шарф

ASOS

В'язані, кашемірові, шовкові шарфи і бандани – все це стане відмінним доповненням до щоденного луку й стане яскравою деталлю у вашому образі.

№4. Ботильйони

Вдало підібрані ботильйони можуть радувати кілька сезонів поспіль. Це взуття ніколи не буде неактуальним, підійде під будь-який лук. Головний критерій вибору – якісний матеріал. Кому ж захочеться потрапити під дощ і промочити ноги?!

№5. Светр

Це, мабуть, сама базова річ у гардеробі, без якої не обійтися в холодну пору року. Найкраще вибирати натуральні тканини. Так можна убезпечити себе від непотрібної алергії та матеріалу, який розтягується й буде непридатним для носіння в наступному сезоні. При виборі можна дати волю уяві, а після поєднувати з будь-якою річчю у вашому гардеробі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо топ-5 речей з минулого, які знову стали модними.

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