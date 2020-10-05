Головний тренд з 90-х знову повернувся в моду. Фото

Французький лейбл Balmain повернув у моду тренд з 90-х – одяг в неонових кольорах.

Так, будинок високої моди нещодавно представив весняно-літню колекцію 2021 року, під час якої моделі продемонстрували образи з речей кислотних кольорів, пише Daily Mail (фото дивіться нижче).

Видання відзначає, що коли неон вперше вирішив повернутися в моду декілька років тому, то його швидко відкинули. Але колекція Balmain довела, що привабливі відтінки нікуди не подінуться.

Так, на Паризькому тижні моди одна з моделей продемонструвала на собі образ, що повністю складається з речей неонового кольору. На ній були штани-кльош, майка і піджак з об'ємними плечима.

Інша дівчина продефілювала у футболці з довгим рукавом і рожевій асиметричній мініспідниці. Крім того, кілька манекенниць також пройшлися по подіуму в костюмах неонових кольорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поєднання класичного костюма і "татових" сандалів з застібками на липучках визнали новим трендом в 2020 році.