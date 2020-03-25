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25 березня • оновлено в 20:39
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Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

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Пік моди на штани-кльош був у 70-х роках: тоді їх носила практично вся молодь, незалежно від статі.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися історію штанів-кльош, а також подивитися, як їх носили модники в Радянському Союзі.

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

Так, штани-кльош вперше з'явилися ще в 1813 році на флоті – вони були частиною форми американських матросів. Тоді їх шили "трубою": кльош йшла від стегна, а замість ширінки була застібка, яка знаходилася збоку – це дозволяло моряку, який упав за борт, швидко скинути речі, які заважали.

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

Велику популярність штани-кльош набули в 60-ті роки серед хіпі, які розшивали їх квіточками як символами свободи. Примітно, що тоді штани носили і хлопці, і дівчата.

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

У ті часи з'явилися і стандарти пошиття штанів. Так, якщо ширина під коліном була 21 см, то біля щиколотки вона повинна була бути – 23 см. Штани-кльош радянські модники доповнювали квітчастими сорочками й туфлями на платформі.

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

На початку 70-х штани-кльош набули особливої популярності. Тепер можна було зустріти різноманітні моделі штанів – з бахромою, з блискавкою, з величезними "дзвонами" знизу. Більше того, штани-кльош почали шити з різноманітних тканин.

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

Потім відмітною деталлю штанів-кльош став пояс. Спочатку його ширина була не менше 6 см, потім доходила і до 8 см.

Багатьох модників СРСР відрізняла хода. Через те, що кишені в штанях розташовувалися на зовнішній стороні стегна, то засунуті туди руки згинали спину. Крім того, модники, які мали штани-кльош, могли пересуватися лише маленькими кроками.

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

Примітно, що більшість вішали на кишеню ложку для взуття, тому взуватися в штанях-кльош було дуже незручно.

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

У середині 70-х у модних журналах почали з'являтися викрійки штанів, а промисловість почала їх масовий випуск.

Втім, до початку 80-х мода на кльош почала вщухати, а штани ставали вужчими.

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

Головний модний тренд СРСР: як носили штани-кльош. Фото

back-in-ussr.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яку білизну носили жінки в СРСР.

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Автор
Анна Міхно
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