Головні зачіски осені 2019: як бути в тренді

Восени 2019 року в моді будуть натуральні кольори: шоколадно-каштановий і нюд, рудий і платиновий блонд.

З минулих сезонів залишився улюблений зірками і моделями бронде (суміш blond і brown), і один з штучних кольорів – рожевий, пише "ТСН".

Довжина

Як і в минулі сезони, в цьому переважає довге волосся – з чубчиками і без. Чубчики можуть бути дуже короткими, середніми, але кучерявими, або косими та подовженими. У стрижках найпопулярніші варіації на тему боб і гарсон.

tsn.ua

Укладки

Проділи збоку і посередині – однаково популярні. Укладати з прямим і косим проділом можна збите волосся, витягнуте, завите. Прямим проділом стилісти рекомендують розділяти коси і пишні хвости.

tsn.ua

Хвости високі (кінські) і низькі не втратили актуальності, як, власне, і низькі коси.

tsn.ua

Також популярні цієї осені низькі пучки, вузли і гульки. а також косички.

tsn.ua

tsn.ua

Популярними будуть гламурні локони секс-символів 1940-х років, диско-кучері і гофрована "завивка".

tsn.ua

Крім того, слід згадати також про гелі для волосся, про великі і дрібні шпильки зі стразами.

tsn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на осінні дні варто також підібрати основну базу в гардеробі. Дізнатися про найголовніші тренди можна за посиланням.

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