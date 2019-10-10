Голлівудська зірка оголилася для модного глянцю: пікантні кадри

Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу, яка грала подругу "Залізної людини" Тоні Старка Пеппер Поттс, знялася у відвертій фотосесії для модного глянцю ELLE.

На одному зі знімків зірка позувала без білизни в брюках, прикриваючи груди підтяжками з нової колекції Giorgio Armani. Відповідними кадрами актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, 47-річна актриса стала героїнею спеціального випуску "Жінка в Голлівуді". На іншому знімку Гвінет з'явилася в чорному боді, поверх якого накинула ліловий жакет від Chanel. Образ доповнили браслети.

Гвінет Пелтроу з оголеним верхом instagram / gwynethpaltrowsource

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На третьому знімку Пелтроу порадувала шанувальників струнким тілом в атласній комбінації червоного кольору.

Гвінет Пелтроу на обкладинці глянцю instagram / gwynethpaltrowsource

Гвінет Пелтроу в боді та жакеті instagram / gwynethpaltrowsource

Гвінет Пелтроу для ELLE instagram / gwynethpaltrowsource

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року Гвінет стала законною дружиною 47-річного продюсера Бреда Фелчака, за якого таємно вийшла заміж. У пресі про це дізналися лише за фактом. Цей шлюб для Гвінет став вже другим: раніше актриса була одружена з музикантом Крісом Мартіном, від цього шлюбу у неї залишилися 14-річна дочка і 11-річний син.

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