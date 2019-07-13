"Голі" бікіні: в світі набирає популярності новий тренд на купальники

Популярні Instagram-блогерки та моделі масово підпали під вплив нового тренда на купальники природних відтінків.

Як повідомляє The New York Post, нюдові бікіні вже прозвали "голими", а популярність на них зростає запаморочливими темпами.

Привабливість для блогерок полягає в тому, що купальники майже не відволікають уваги від вигинів тіла, при цьому прикривають всі необхідні для цензури місця. Пік їхньої популярності припав на літній сезон 2019 року.

Instagram /memu.conteh

Єдина складність в підборі бікіні полягає у пошуку необхідного кольору. Хоча, як показала практика, дизайнери випускають лінійки з невичерпною палітрою відтінків, тому, озброївшись банківською картою, можна підібрати такий купальник, який зливатиметься з тілом, створюючи ілюзію наготи.

Instagram / oliviaculpo

Instagram / alessandraambrosio

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно також стали модними бікіні, які оголюють нижню частину грудей. Блогерки з усього світу масово почали показувати знімки в таких купальниках.

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