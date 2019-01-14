Гербер, Хадід і Емілі Ратаковскі вийшли на подіум у сексуальному вбранні від Versace: ефектні фото

У суботу, 12 січня, на чоловічому тижні моди в Мілані відбувся показ нової колекції Модного будинку Versace.

На подіум очікуваного показу вийшли знамениті моделі. Зокрема, "ангел" Victoria's Secret Белла Хадід, американська зірка Емілі Ратаковскі і супермодель Кайя Гербер.

Зазначимо, що нова колекція Донателли Версаче розмиває гендерні відмінності: чоловіки дефілювали по подіуму з елегантними мініатюрними сумочками на довгих ланцюжках, у шовкових боксерських шортах і з шарфами з пір'я.

Белла Хадід дефілювала по подіуму в екстравагантному й сексуальному вбранні. Вона приміряла на себе міні-сукню із шипами, доповнивши образ дутою курткою. А Емілі Ратаковскі постала перед гостями у більш ніжному образі: вона одягла сукню-комбінацію, розшиту мереживом.

17-річна Кайя вийшла на подіум у монохромному образі з клітчастим червоним шарфом задля яскравого акценту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нью-Йорку відбулася одна з найбільш значущих подій fashion-індустрії — масштабний показ Victoria's Secret Fashion Show-2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Госк, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, а також сестри Джіджі і Белла Хадід.

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