Гарно й тепло: топ-5 взуттєвих трендів цієї осіні

Осінь, дощ і відчуття зими, яка наближається – не привід перевзуватися у звичайні черевики, адже існує багато видів модною взуття, що дозволить бути в тренді.

На показах моди сезону осінь-зима 2019-2020 можна було побачити величезну кількість варіантів – від химерних до неймовірно спокусливих. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з топ-5 трендів взуття, які дозволять зробити осінній образ яскравим.

Взуття на осінь 2019 - топ-5

Каблук-трапеція і каблук-стовпчик на чоботях і ботильонах

Maison Margiela / Prabal Gurung

Чудовий варіант для тих, хто хоче виглядати вищим, але боїться втратити нестійкість. Мало того, що таке взуття – дуже зручне, воно ще й дозволить зробити яскравий акцент в образі. Нестандартні каблуки цього сезону на піку популярності.

Платформа

Miu Miu / Tory Burch

Цього року відбулося тріумфальне повернення масивної платформи з 80-х. Можна вибрати як чоботи, так і черевики з різних кольорів та матеріалів. У такому взутті ноги точно не намокнуть, а образу це додасть зухвалу нотку.

Ботильйони-панчохи

Boss / Valentino

Цей вид взуття підійде дуже жіночним і витонченим дівчатам. Для власниць вузьких щиколоток плюс полягає в тому, що нічого не буде стовбурчитися в різні боки, а оточуючі вас люди зможуть побачити витончені ніжки.

Ремінці і шнурівка

Ремінці Giambatista Valli / шнурівка Alexander McQueen

Відлуння мілітарі, що може виглядати і жіночно, і зухвало. Дизайнери цього сезону використовують як на акуратних ботильонах, так і на високих чобітках. Варто лише вибрати, який варіант більше до смаку.

Високі чоботи і ботфорти з вільною халявою

Dion Lee / Max Mara

Ефектна модель, яка допоможе зробити образ яскравим. Дуже добре підходить під холодні осінні дні, коли хочеться максимально утеплитися. До того ж, таке взуття можна носити майже під усе. Головне – вибрати правильну колірну гамму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім стильного взуття на осінні дні варто також підібрати основну базу в гардеробі. Дізнатися про найголовніші тренди можна за посиланням.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram