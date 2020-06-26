Фотограф злив в мережу пляжне фото Пугачової: як виглядає примадонна в купальнику

Зірковий фотограф і режисер Роман Родін, який був наближений до багатьох російських зірок, показав у мережі фото Алли Пугачової в купальнику.

Він опублікував знімки знаменитої артистки на особистій сторінці в Instagram. Виявилося, що Родін володіє масштабним архівом фото примадонни 90-х років.

"Це Золоті Піски (популярний курорт у Болгарії). Ілюстрація до розповіді про подорож – на фото Олег Непомнящий і Алла Пугачова! Я зобразив ранок на відпочинку", – розповів Родін.

Пугачова в купальнику Instagram Романа Родіна

Так, знімок Алли Пугачової в купальнику зроблений у 1994 році. Як зазначив Роман Родін, тоді на балконі стояв Філіп Кіркоров і щось розповідав компанії.

Примадонна відображена в кадрі у чорному злитому купальнику і сонячних окулярах. Незважаючи на те, що кадр зроблений влітку, на співачці надягнута куртка. Режисер заявив, що в той день артистка хотіла позасмагати, проте погода зіпсувалася, тому довелося утеплитися.

Як Пугачова виглядає в купальнику зараз

Фото Пугачової в купальнику (2019 рік) Instagram Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у родині легендарної співачки Алли Пугачової очікується поповнення. 71-річна артистка вчергове стане бабусею – її племінник Влад Пугачов, якого вона виховувала і вважала своїм сином, розповів про вагітність своєї дружини Гузель.