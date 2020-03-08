Фото дружини Хрущова "в халаті" на прийомі в США знову випливло в мережі: в чому справа

В Росії випливло архівне фото дружини колишнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, Ніни Хрущової, на прийомі в США в 1961 році.

На знімку вона зображена разом з тодішньою першоюї леді Штатів Жаклін Кеннеді. Ще за радянських часів це фото викликало дуже неоднозначну реакцію.

Одяг Ніни Хрущовоъ на тлі вишуканого і елегантного костюма дружини Кеннеді, м'яко кажучи, дивував. Дружина глави СРСР одягла сукню а-ля "квітчастий халат". У той час таким одягом нікого було не здивувати в радянському просторі, але для Заходу він видався дуже химерним.

Ніна Хрущова в США back-in-ussr.com

Ніна Хрущова в США

Після того, як іноземні ЗМІ показали цей знімок, Хрущову тут же охрестили "радянською бабусею" і колгоспницею.

Зараз же російська пропаганда знову витягла це фото і намагається переконати в тому, що це Захід з ненависті до всього радянського представив Хрущову в такому світлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СРСР зарплати жінок в середньому були на 30% менше, ніж у чоловіків. Медсестра в середньому могла заробляти від 80 до 120 радянських рублів, жінка-інженер близько 130 рублів.

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