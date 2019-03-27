Фестиваль Ukrainian Fashion Kids-2019 відкрив нових зірок

24 березня в Києві за підтримки ТМ "Домашнє свято" і благодійного фонду Людмили Русаліній "РАЗОМ", відбулося fashion-шоу головного фестивалю дитячої моди "Ukrainian Fashion Kids – 2019". Цей фестиваль, як і інші проекти компанії Diva Fashion Group, завжди стоїть на сторожі національних ідей, виступає за відродження і збереження українських традицій. Саме тому на подіумі фестивалю проходять покази виключно українських дизайнерів і ТМ.

Наталія Ковальова і ДИЗАЙН СТУДІЯ "ART'ELЬ МОDA" Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Ukrainian Fashion Kids Festival – це великий runway в світ моди, його конкурсна програма ділитися на три категорії "Міні Топ-Модель України", "Юний дизайнер України" і конкурс театрів мод!

"Fruits carnival" - такою була обрана головна тема фестивалю в цьому році! Відповідно до цієї тематики учасниці конкурсу "Міні Топ-Модель України" розробили і представили авторські арт-костюми. Юні моделі так само продемонстрували неймовірні колекції від ТМ "Katrin FOX" і дизайнера Лариси Ванєєва! Оцінювали маленьких зірок подіуму справжні професіонали: Президент фестивалю Наталія Ковальова, Президент групи компаній "PetRus", меценат Людмила Русаліна, заступник головного редактора журналу "VIVA!" Тетяна Витязь, головний редактор журналу "CosmoLady" Тетяна Краєва, телеведучі Ірина Ратушна і Катерина Булатова і національний директор фестивалю "World Fashion Kids" (Німеччина) Людмила Ганс.

Ірина Ратушна Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Людмила Русаліна Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Navka Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Серж Пайє і Серж Смолін Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Тимур Мірошниченко та Іванна Клецова Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Неймовірні роботи юних дизайнерів оцінювали гуру fashion-індустрії: дизайнери Серж Смолін, Оксана Полонець, Мар'яна Назарчук, Катерина Подрезова, а так же президент асоціації дитячої моди Ірина Ярмак, художник Серж Пайє, засновниця власного бренду lifestyle-аксесуарів Олена Редько і викладач Art Design Studio FaVareli Олена Муковіна.

Серед дитячого журі були так само справжні зірки: ведучий кулінарної рубрики в ранковому шоу "Сніданок з 1 + 1" Севастян Фаге, переможниці всеукраїнських та міжнародних конкурсів Агнія Ткаченко, Вікторія Адамчук та Єлизавета Полетахіна.

GRAND PRIX VI Всеукраїнського дитячого фестивалю юних моделей, дизайнерів і театрів мод удостоїлися:

* МІНІ ТОП-МОДЕЛЬ УКРАЇНИ 2019 - ГРІНІС НИКОЛЬ (11 років).

Ніколь Грініс Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

* ЮНИЙ ДИЗАЙНЕР УКРАЇНИ 2019 - Панюшкіна АНАСТАСІЯ (13 років).

Анастасія Панюшкіна Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

* Всеукраїнська КОНКУРС ТЕАТРІВ МОД 2019 - ДИЗАЙН СТУДІЯ "ART'ELЬ МОDA" (м СУМИ).

ДИЗАЙН СТУДІЯ "ART'ELЬ МОDA" Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Володарі Grand Prix зможуть представити Україну на Міжнародному Фестивалі "World Fashion Kids", який відбудеться з 23 по 28 червня в Італії!

Учасники Фестивалю отримали солодкі подарунки від ТМ "Домашнє Свято", м'які Іграшки від японського бренду MINISO, ювелірні прикраси від "Kimberli", сертифікати від фото-студії PANDORA, косметику від BES і Eftalia Nikon, а так же lifestyle-аксесуари від бренду OLENA REDKO .

Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Navka Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Аліса Чепурко Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Анастасія Панюшкіна і Оксана Полонець Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Анастасія Панюшкіна Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Василиса Жилкіна Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Вероніка Приймак Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Дарина Галицька Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

ДИЗАЙН СТУДІЯ "ART'ELЬ МОDA" Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Єва Колесник Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Катерина Булатова Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Наталія Ковальова і ДИЗАЙН СТУДІЯ "ART'ELЬ МОDA" Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Ірина Ратушна Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Людмила Русаліна Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Ніколь Грініс Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Севастян Фаге Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Серж Пайє і Серж Смолін Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Софія Милькевич Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Софія Русаліна Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Тимур Мірошниченко та Іванна Клецова Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

Фото: Прес-служба фестивалю Ukrainian Fashion Kids-2019

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