Зараз мода СРСР здається нам незрозумілою і навіть кумедною. Але в ті далекі часи радянські модниці готові були піти на багато чого, щоб відповідати трендам.

Зачіска не була винятком. Наші мами й бабусі регулярно відвідували перукарні, щоб зробити модну стрижку. При цьому радянські перукарні були не лише місцем для наведення краси, а й центром знайомств і пліток. Найпопулярніші стрижки та зачіски епохи СРСР згадував OBOZREVATEL.

Перукарня в СРСР Pinterest

У радянських салонах краси, які тоді називалися просто перукарнями, можна було зробити кучері "як у Орлової", модну бабетту або "вибух на макаронній фабриці" за допомогою хімічної завивки.

При цьому перукарні в СРСР завжди асоціюювалися з рядами сушуарів, під якими жінки гортали модні журнали, чекаючи на дію перманенту на волосся.

Перукарня в СРСР Pinterest

Примітно, що в радянських перукарнях часто вдавалися до народних засобів, коли професійні закінчувалися. Так, майстри, наприклад, могли мити волосся пивом або ж змочувати ним локони для бігуді для кращої фіксації. А у якості лаку для волосся в хід йшла вода з цукром, яка відмінно тримала начіс.

Після 60-х років, коли радянські дипломати почали виїжджати за кордон, в СРСР стали активно переймати моду на фарбування волосся. Причому спочатку в розпорядженні перукарів були лише хна і басма, якими фарбували темне волосся.

Перукарня в СРСР Pinterest

А щоб знебарвити волосся, майстри використовували розчин перекису водню. При цьому ефект часто виходив далеким від бажаного. Але бажаючих все ж було чимало, адже, як тоді вважалося, блондинки мали особливий шарм.

Однією із найзнаменитіших у СРСР перукарень була перукарня "Чародійка" на Новому Арбаті в Москві (тоді це був Калінінський проспект). Салон відкрився на початку 70-х і швидко став популярним у столиці.

Перукарня "Чародійка" РІА Новини

Перукарня в СРСР Pinterest

Кожна радянська модниця мріяла зробити стрижку в "Чародійці", але не кожна могла, оскільки черга на стрижку тривала кілька тижнів і всім бажаючим місць не вистачало.

Особливий гламур додавало і кафе на другому поверсі, де за чашкою кави можна було обговорити останні новини.

Зачіски СРСР Pinterest

Найпопулярнішими стрижками та зачісками серед радянських модниць були холодна хвиля, валик, шиньйон, каре, об'ємний начіс, твіггі, бабета, паж, гаврош, "хімія". А ще багато жінок заради кучерявого волосся страждали від того, що спали ночами з бігуді.

Нижче пропонуємо подивитися фото легендарних зачісок і стрижок СРСР.

Зачіски СРСР: бабета Pinterest

Стрижки СРСР: паж Pinterest

Зачіски СРСР: бабета Pinterest

Зачіски СРСР: начіс Pinterest

Зачіски СРСР: завивка Pinterest

Зачіски СРСР: Барбара Брильська Pinterest

Зачіски СРСР: начіс на довге волосся Pinterest

Стрижки СРСР: твіггі Pinterest

Зачіски СРСР: "хімія" Pinterest

Стрижки СРСР: гаврош Pinterest

Зачіски СРСР: валик Pinterest

Раніше OBOZREVATEL згадував, як гналися за модою за часів пізнього СРСР: перешиті труси, гетри, яскраві кульки.

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