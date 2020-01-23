Еталони стилю СРСР: які речі ввели в моду Любов Орлова, Людмила Гурченко та інші

Стежити за модою в Радянському Союзі було набагато складніше, ніж зараз. Так, кількість модних глянцевих журналів було дуже обмеженою, зате жінки СРСР з радістю брали приклад з зірок кіно та естради того часу, які вважалися головними законодавицями моди.

OBOZREVATEL пропонує поглянути на ті культові речі, які колись ввели в моду Людмила Гурченко, Любов Орлова та інші.

Любов Орлова

lubov-orlova.ru

Яскрава блондинка з завитими локонами і ідеальною фігурою Любов Орлова захоплювала своїми нарядами і близьких, і глядачів. Причому головним її модним порадником був її чоловік Григорій Олександров, саме він вплинув на стиль Орлової.

lubov-orlova.ru

lubov-orlova.ru

Актриса часто носила драповані сукні, спідниці до колін, світлі піджаки з великими підплічниками і блузи з глухим коміром, крізь які ненав'язливо просвічувала білизна фісташкового кольору. Остання, до речі, замовлялося незмінно за французькими каталогами. Рядок з дореволюційних куплетів "Лопни, але тримай фасон!" був одним з улюблених висловів, своєрідним життєвим девізом Любові Орлової.

lubov-orlova.ru

lubov-orlova.ru

Модниці всього СРСР, наслідуючи епатажній актрисі, почали активно вибілювати волосся, закручувати їх у локони і всіляко намагалися дістати кольорову білизну з-за кордону.

Олександра Яковлєва

24smi.org

Олександра Яковлєва, яка зіграла головну роль у комедії "Чародії", стала законодавицею моди на зимовий одяг.

24smi.org

24smi.org

Білий светр, джинси-кльош і розкішна біла шуба з песця на зірці радянського кіно зробили справжню сенсацію серед студенток СРСР.

Людмила Гурченко

24smi.org

Після виходу музичної комедії "Карнавальна ніч" (1956) Людмила Гурченко отримала славу і загальне визнання. Багато хто пам'ятає Гурченко саме по чорній сукні, у якій вона заспівала знамениту пісню "П'ять хвилин" і яка підкреслювала її осину талію. Після виходу "Карнавальної ночі" про культову сукню Крістіана Діора дізналися в усьому СРСР.

goodhouse.ru

У 80-ті роки Людмила Гурченко носила модні довгі піджаки з високими, але акуратними підплічниками, короткі спідниці, блузи з рукавами-пуфами, які пасували до її фігури і зробили актрису володаркою фірмового стилю і законодавицею моди в СРСР.

goodhouse.ru

goodhouse.ru

Крім того, Гурченко сама шила коктейльні сукні з бісеру та шовку, а коли в неї з'явилася можливість замовляти вбрання у знаменитих дизайнерів, звичка перешивати речі залишилася, і навіть творіння кутюр'є в руках актриси часом змінювалися до невпізнання.

Барбара Брильська

24smi.org

Новорічний фільм "Іронія долі, або З легким паром" зробив з Барбари Брильської зірку, а її вбрання, в якому вона з'явилася на екрані, захопило мільйони жінок по всьому СРСР.

24smi.org

Коричневе плаття сафарі, високі чоботи і пухнаста хутряна шапка, запозичені із західної моди, ще довгий час залишалися об'єктом бажань для багатьох модниць і шанувальниць актриси.

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