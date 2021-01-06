Експерти назвали найпопулярніші кольори у 2021 році

Компанія Shutterstock визначила три найголовніших відтінка, які будуть популярні у 2021 році. Жовтий, синьо-зелений і м'який помаранчевий будуть переважати в нових колекціях дизайнерів і колірній гамі відомих брендів.

Для дослідження експерти обрали фото, які найчастіше завантажували користувачі мережі у 2020 році. Про це стало відомо на офіційному сайті компанії.

Так, одним з головних відтінків у новому році буде "шампанське під вітрилом" – це м'який відтінок помаранчевого ближче до білого. Можна використовувати сяючий голографічний градієнт з його родинних кольорів: ніжно-рожевого і м'якого лаймового зеленого.

"Шампанське під вітрилом" Shutterstock

Також у 2021 році популярність знайде "золото фортуни" – темний багатий відтінок жовтого. Його можна поєднувати з іншими кольорами дорогоцінних каменів, наприклад, з аметистовим фіолетовим і бірюзовим зеленим.

"Золото фортуни" Shutterstock

Базовий колір "зеленого припливу" – синьо-зелений, а сам цей глибокий відтінок є сірим тоном синьо-зеленого. Доповнюйте їм більш світлі та яскраві палітри, що містять інші триадні кольори, наприклад, повітряний лавандовий або сучасний шавлієвий зелений.

Колір "зеленого припливу" Shutterstock

Як повідомляв OBOZREVATEL, пережити холодну пору року вам допоможуть теплі шуби, в яких будь-яка дівчина буде виглядати бездоганно. У 2021 році одними з найпопулярніших залишаються кольорові, оверсайз, штучні моделі та багато інших.