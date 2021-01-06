Експерти назвали найпопулярніші кольори у 2021 році

Компанія Shutterstock визначила три найголовніших відтінка, які будуть популярні у 2021 році. Жовтий, синьо-зелений і м'який помаранчевий будуть переважати в нових колекціях дизайнерів і колірній гамі відомих брендів.

Для дослідження експерти обрали фото, які найчастіше завантажували користувачі мережі у 2020 році. Про це стало відомо на офіційному сайті компанії.

Так, одним з головних відтінків у новому році буде "шампанське під вітрилом" – це м'який відтінок помаранчевого ближче до білого. Можна використовувати сяючий голографічний градієнт з його родинних кольорів: ніжно-рожевого і м'якого лаймового зеленого.

Також у 2021 році популярність знайде "золото фортуни" – темний багатий відтінок жовтого. Його можна поєднувати з іншими кольорами дорогоцінних каменів, наприклад, з аметистовим фіолетовим і бірюзовим зеленим.

Базовий колір "зеленого припливу" – синьо-зелений, а сам цей глибокий відтінок є сірим тоном синьо-зеленого. Доповнюйте їм більш світлі та яскраві палітри, що містять інші триадні кольори, наприклад, повітряний лавандовий або сучасний шавлієвий зелений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пережити холодну пору року вам допоможуть теплі шуби, в яких будь-яка дівчина буде виглядати бездоганно. У 2021 році одними з найпопулярніших залишаються кольорові, оверсайз, штучні моделі та багато інших.