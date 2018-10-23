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Є в гардеробі у кожної: 5 речей, які вийшли з моди

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Кожен сезон модна індустрія породжує тренди і тенденції, які з часом доводять свою нежиттєздатність. Можливо, саме час переглянути свої вподобання.

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Топ-5 речей, що вийшли з моди:

Хутряний жилет

Нарешті всі зрозуміли, що це не естетично, оскільки будь-яку фігуру він робить квадратною, і непрактично - руки мерзнуть. Як заміну дизайнери пропонують кожушки зі штучного кольорового хутра.

Є в гардеробі у кожної: 5 речей, які вийшли з моди

Шапка з помпоном

Залиште цей головний убір для молодшої дочки. В крайньому випадку, така шапка доречна на гірськолижному курорті або прогулянці в зимовому лісі. Приміряйте берет або капелюшок, знайдіть свій фасон.

Є в гардеробі у кожної: 5 речей, які вийшли з моди

Палантин

Великий затишний шарф-плед створює тепло і захищає не тільки горло, але і плечі. Однак від нього треба відмовитися, аж надто громіздко виглядає в ньому верх фігури. Перевагу віддаємо водолазкам і легким шийним хусткам.

Є в гардеробі у кожної: 5 речей, які вийшли з моди

Тонкі колготки

Голі коліна в холодну пору року виглядають просто жахливо. Крім того, це небезпечно для здоров'я. Обираємо щільні, матові моделі - вони виглядають не гірше.

Є в гардеробі у кожної: 5 речей, які вийшли з моди

Уггі

Звичайно, це зручне і тепле взуття, але воно зовсім не прикрашає жіночу ногу і погано поєднується з будь-яким одягом. На міських вулицях чоботи або ботильйони виглядають гармонійніше.

Є в гардеробі у кожної: 5 речей, які вийшли з моди

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, модні експерти і стилісти вибрали головні тренди весни 2019 року.

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