Джемпер або голландський сир? Prada здивував модною новинкою за 35 тис. грн

Італійський бренд Prada виступив нову колекцію весна-літо 2021 і представив незвичайний джемпер з високим коміром у вигляді голландського сиру.

Також на вбранні вишита сірим кольором назва компанії. Про це повідомляє видання Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на офіційному сайті Prada відзначається, що цей "вишуканий ажурний візерунок з прорізами" доповнює образи нової колекції.

Важливо додати, що вартість такого джемпера становить 902 фунта стерлінгів (близько 35 тисяч гривень).

Джемпер з високим коміром Daily Mail

Нагадаємо, Prada – італійська публічна компанія, що спеціалізується на виробництві модного одягу, взуття та аксесуарів, якій належать однойменні будинок моди і торгова марка. Штаб-квартира розташована в Мілані.

Джемпер у вигляді сиру Daily Mail

Раніше стало відомо, що 25 січня в Парижі стартував Тиждень високої моди, який в цьому сезоні пройде в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. У розкладі – покази Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Valentino та багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році в тренді будуть лялькові сукні з пишними спідницями з сітки та фатину. Крім того, такі вбрання можуть прикрашати повітряні рукави і каскади оборок.