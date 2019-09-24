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24 вересня • оновлено в 11:14
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Дружина Зеленського вразила зовнішнім виглядом у США: фото

7.3т Читати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до США, продовжує вражати стильними образами.

Відповідний знімок був опублікований Twitter-акаунтом "Голос Америки". На ньому Зеленська позувала в чорних класичних штанах і рожевому піджаку з двома ґудзиками.

Володимир Зеленський і його дружина на зустрічі з представниками української діаспори в США

Володимир Зеленський і його дружина на зустрічі з представниками української діаспори в США

Фото з Twitter

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"На зустрічі з діаспорою після прибуття в Нью-Йорк Зеленський пообіцяв, що етнічні українці з окремих країн матимуть можливість отримати українське громадянство і зберегти у разі американських українців, американське", — йдеться в тексті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, у якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом до Канади.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з посолкою Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також любить донька президента США Іванка Трамп.

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Особа
Олена Зеленська
Місце
США
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