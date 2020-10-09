Дружина Зеленського вразила стильним образом в Лондоні. Фото

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом з чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Великої Британії, продовжує вражати стильними образами.

Так, на зустріч з членом палати лордів британського парламенту і спеціальним посланником з питань освіти дівчат – баронесою Ліз Саг, Зеленська прийшла в розкішному червоному костюмі, що складається з широких штанів-палаццо та укороченого жакета. Свій образ вона доповнила сірим топом і чорними туфлями-човниками з гострим носком. Відповідне фото було опубліковано на офіційному Telegram-каналі Офісу президента.

Зазначимо, що в ході зустрічі Зеленська і Саг обговорили досягнення та майбутні плани України та Великобританії по створенню рівних можливостей для жінок і чоловіків, а також кроки, які обидві країни здійснюють для боротьби з побутовим і гендерним насильством у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час офіційного візиту до Великої Британії президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою зустрілися із принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Для зустрічі перша леді України обрала вбрання від українського бренду SIX., а герцогиня Кембриджська – від дизайнерки з Нової Зеландії Емілії Вікстед.