"Красива й витончена!" Дружина Зеленського вразила стильним образом у Японії

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Японії, продовжує вражати стильними образами.

Так, вона була вдягнена в елегантну сукню синього кольору. Свій образ Зеленська доповнила подовженим піджаком і чорними туфлями-човниками. Відповідні знімки були опубліковані в мережі.

Олена Зеленська Фото з Instagram

"Сьогодні прибули з візитом до Японії для участі в церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Попереду — дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров'я, ознайомитися з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо. Впевнена, досвід такої прогресивної країни, як Японія, буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян нашої держави є дуже важливою місією для мене як для дружини президента", — написала перша леді України.

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Олена і Володимир Зеленські прибули з офіційним візитом до Японії Фото з Facebook

Олена і Володимир Зеленські в Японії Фото з Facebook

Олена і Володимир в Японії Фото з Instagram

Зазначимо, що користувачі мережі високо оцінили вбрання Олени Зеленської. Вони засипали її компліментами.

"Дуже красиві", "Ви така витончена й красива", "Дуже стильне вбрання, як завжди", "Олена, вам шалено пасує цей колір", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Олену Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом до Канади.

Пізніше першу леді похвалили за зовнішній вигляд на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також любить донька президента США Іванка Трамп.

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