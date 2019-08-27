Дорого і на замовлення: спливли деталі про вбрання Бріжит Макрон на G7

Перша леді Франції Бріжит Макрон у рамках саміту G7 в курортному місті Біарріц продемонструвала гардероб вартістю понад 14,5 тис. фунтів стерлінгів (444,5 тис. гривень).

Як повідомляє The Daily Mаil, дружина Еммануеля Макрона віддала перевагу модному дому Louis Vuitton, при чому багато речей робилися на замовлення.

Наряди Бріжит Макрон на G7

Так, в перший день Бріжит використовувала світлий блейзер за 3000 фунтів (91,9 тис. грн) в поєднанні з кросівками від елітного французького бренду за 575 фунтів (17,6 тис. грн). Джинси за 900 фунтів (27,5 тис. грн) завершили образ. Загальна вартість гардеробу склала 4 475 фунтів стерлінгів (137 тис. грн – далі наводимо цифри в гривнях. – Ред.).

Бріжит Макрон в блейзері, джинсах і кросівках - день перший instagram / thebrigittestyle

На вечерю перша леді Франції віддала перевагу класичній коктейльній сукні вартістю в 75 тисяч грн. На недільний сніданок Бріжит обрала червону сукню з оголеними плечима того ж бренду за 75 тисяч грн. А прикрасила образ туфлями за 20,5 тисяч.

Бріжит Макрон у класичній сукні від Louis Vuitton instagram/thebrigittestyle

Недільна червона сукня Бріжит з голими плечима instagram/thebrigittestyle

За неділю Макрон змінювала гардероб кілька разів. Наступним вбранням були блузка з бантом за 36,5 тисяч і джинси за 28,8 тисяч. Кросівки Louis Vuitton за 17,6 тисяч завершили композицію.

Вбрання Бріжит в неділю

Після цього, Бріжит вбралася в менш зручний одяг: елегантну сукню в металевому стилі, ціна якої невідома, і пару білих туфель.

Сукня Бережіть Макрон в металевому стилі instagram/thebrigittestyle

У понеділок, в останній день саміту, перша леді Франції обрала сукню-футляр за 75,5 тисяч гривень бежевого відтінку. Образ доповнила коричневими туфлями за 20,6 тисячі гривень.

Бріжит Макрон в сукні за 75,5 тисяч instagram/thebrigittestyle

Бріжит Макрон і Меланія Трамп instagram/thebrigittestyle

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бріжит Макрон часто виходить на публіку у вбраннях від Louis Vuitton. У вересні 2018 року вона прийшла на офіційний захід у білих кросівках, темно-синьому піджаку з великими гудзиками, джинсах і шарфі цього бренду.

А в січні перша леді Франції відвідала давньоєгипетські храми у сірому класичному костюмі і спортивних кросівках від Louis Vuitton.

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