Донька короля Бельгії одягнула в школу українську вишиванку: показові фото

Молодша донька бельгійського монарха Філіппа I принцеса Елеонора прийшла в школу в українській вишиванці.

Про це повідомило Посольство України в Брюсселі на офіційній сторінці в Facebook, опублікувавши відповідні знімки. Зазначимо, що на фото Елеонора позувала з братами і сестрою, а також була зображена зі своїм батьком.

Донька короля Бельгії у вишиванці Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Дівчинка приміряла вишиванку з об'ємними рукавами. Свій образ вона доповнила класичними джинсами і кедами білого кольору.

Донька короля Бельгії у вишиванці Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Донька короля Бельгії у вишиванці Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса Демі Мур приміряла стильне вишите плаття українського бренду Vita Kin.

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