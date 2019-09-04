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4 вересня • оновлено в 12:03
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Донька короля Бельгії одягнула в школу українську вишиванку: показові фото

1.9т Читати матеріал російською

Молодша донька бельгійського монарха Філіппа I принцеса Елеонора прийшла в школу в українській вишиванці.

Про це повідомило Посольство України в Брюсселі на офіційній сторінці в Facebook, опублікувавши відповідні знімки. Зазначимо, що на фото Елеонора позувала з братами і сестрою, а також була зображена зі своїм батьком.

Донька короля Бельгії одягнула в школу українську вишиванку: показові фото

Донька короля Бельгії у вишиванці

Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

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Зірка Голлівуду одягла дочку в вишиванку: миле фото

Дівчинка приміряла вишиванку з об'ємними рукавами. Свій образ вона доповнила класичними джинсами і кедами білого кольору.

Донька короля Бельгії одягнула в школу українську вишиванку: показові фото

Донька короля Бельгії у вишиванці

Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Донька короля Бельгії одягнула в школу українську вишиванку: показові фото

Донька короля Бельгії у вишиванці

Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса Демі Мур приміряла стильне вишите плаття українського бренду Vita Kin.

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Невечеря Галина
Невечеря Галина
Кстати, король, который ведет ребенка в школу не кидается на журналистов и никому не хамит.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну все это самая перемогистая перемога за последние 5 лет (ну кроме той перемоги когда папа римский нежно и с любовь обнимал маленьких украинцев держащих в руках флаги Украины )
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Петров Игорь
Петров Игорь
...было бы смешно ,если б она обула лапти.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Bладимир Ильич:"вовсе сняла бы обувь ...", а вместо этого одела бы ватник.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Петров Игорь, или подражая сиволапым украинцам вовсе сняла бы обувь ...
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