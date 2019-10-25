Дочка Сєдокової стала зіркою модного показу: як виглядає красуня

Дочка популярної співачки Анни Сєдокової, 14-річна Аліна Белькевич дебютувала в якості моделі на модному показі зіркової мами.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Вокруг.ТВ" (щоб подивитися, як красуня пройшлася поводіумом, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Сєдокова представила колекцію власного бренду одягу під назвою LA Story на Тижні моди в Москві.

Дочка Сєдокової стала зіркою модного показу instagram / lalina_one

"Моє найкрутіше щастя. Це ми з Аліною Белькевич вчора повертаємося з її першого (мого першого) показу! Як людина хвилювалася! Адже їй навіть ніхто нічого не показав! "Просто вийди та йди, ти ж крута" – сказала їй мати і почала вирішувати 1000001 організаційне питання", – зізналася Сєдокова на своїй сторінці в Instagram.

Вона додала, що сказала доньці перед виходом на подіум, щоб вона не виходила з образу, а також нагадала, що дуже її любить.

"Мені здається, це було неймовірно! І не важливо, що щойно ми з тобою проспали літак. Адже головне – це не зупинятися і продовжувати йти до своєї мети! І не виходити з образу", – підсумувала Сєдокова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розбурхала шанувальників несподіваним і відвертим знімком, на якому позувала в коротких спортивних шортах, демонструючи пишні форми.

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