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25 жовтня • оновлено в 18:29
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/ Мода

Дочка Сєдокової стала зіркою модного показу: як виглядає красуня

1.5т Читати матеріал російською

Дочка популярної співачки Анни Сєдокової, 14-річна Аліна Белькевич дебютувала в якості моделі на модному показі зіркової мами.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Вокруг.ТВ" (щоб подивитися, як красуня пройшлася поводіумом, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Сєдокова представила колекцію власного бренду одягу під назвою LA Story на Тижні моди в Москві.

Дочка Сєдокової стала зіркою модного показу

Дочка Сєдокової стала зіркою модного показу

instagram / lalina_one

"Моє найкрутіше щастя. Це ми з Аліною Белькевич вчора повертаємося з її першого (мого першого) показу! Як людина хвилювалася! Адже їй навіть ніхто нічого не показав! "Просто вийди та йди, ти ж крута" – сказала їй мати і почала вирішувати 1000001 організаційне питання", – зізналася Сєдокова на своїй сторінці в Instagram.

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Вона додала, що сказала доньці перед виходом на подіум, щоб вона не виходила з образу, а також нагадала, що дуже її любить.

Моє найкрутіше щастя 💛 Це ми з @lalina_one вчора повертаємося з її першого (мого першого) показу !!!!!! Аааааа !!! Як людина хвилювався! Адже їй навіть ніхто нічого не показав! "Просто вийди і йди, ти ж крута" - сказала їй мати і почала вирішувати 1000001 організаційне питання 🤪 Я їй сказала дві речі перед виходом! Що б не трапилося, не виходь з образу і що люблю її сильно-сильно! Мені здається, це було неймовірно! І не важливо, що тільки що, ми з тобою проспали літак 😅Ведь головне це не зупинятися і продовжувати йти до своєї мети !! І не виходити з образу 🤣❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Мені здається, це було неймовірно! І не важливо, що щойно ми з тобою проспали літак. Адже головне – це не зупинятися і продовжувати йти до своєї мети! І не виходити з образу", – підсумувала Сєдокова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розбурхала шанувальників несподіваним і відвертим знімком, на якому позувала в коротких спортивних шортах, демонструючи пишні форми.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія Москва
Теги
Мода видео діти
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