Опубліковано рідкісні фото, яких немає в підручниках з історії

В інтернеті можна відшукати безліч унікальних історичних фотографій, в які важко повірити. На них зображено історичні миті і цікавих особистостей, а дивлячись на них, ми можемо самі відчути дух давно минулих років.

OBOZREVATEL зібрав топ фото ХХ століття, яких ви ніколи не побачите в підручниках історії.

1. Дві переможниці конкурсу краси в 1922 році, коли стандарти краси сильно відрізнялися від сучасних.

Чорно-біле фото з переможницями конкурсу краси. 1922 року 4tololo.ru

2. Цю фотокартку було зроблено в 1925 році. На ній зображено шолом-ізолятор, який гарантував соціальну дистанцію від зовнішнього світу. У шолом навіть окрема подавали кисень, балон із яким також зображено на знімку.

Шолом-ізолятор, який захищав людину від спілкування з людьми 4tololo.ru

3. Навіть сильним світу цього не чужі прості радощі життя. Фідель Кастро на крижаній гірці під час подорожі в Москву в 1964 році.

Фідель Кастро в 1964 році в Москві ribalych.ru

4. Альберт Ейнштейн лежить на енцефалограмі. Вчені вирішили дослідити мозок геніального колеги в 1950 році.

Альберт Ейнштейн у 1950 році ribalych.ru

5. Статуя Свободи височить над дахами в Парижі перед відряджанням у Нью-Йорк.

Статуя Свободи в Парижі наприкінці ХІХ століття New York Public Library

6. Момент виверження вулкана Сакурашіма на території Японії в 1914 році.

Виверження вулкана Сакурашіма. Японія, 1914 р buzznick

7. Перша американська орбітальна станція "Скайлеб" (Skylab), яку запустили в 1973 році з метою переконатися в безпеці перебування людей у космосі. На борту Skylab людей не було.

Skylab у космосі, 1973 р. buzznick

8. "Прихована мати" – жанр британської фотографії: фотопортрет маленької дитини біля захованої за драпіровкою або великим плащем матері.

Фото немовляти із "захованою" матір'ю. lifter.com.ua

9. З'їзд фріків у 1924 році. Цирк Барнума і Бейлі.

З'їзд фріків у США в 1924 році. Edward J. Kelty / whaleoil.net.nz

10. Замаскований секретний свідок дає показання в залі суду у справі про наркотики. Вашингтон, 30 квітня 1952 року.

Фото засідання у Вашингтоні, 1952 рік.

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