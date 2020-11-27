Для королеви Єлизавети II створять рукавички, що захищають від COVID-19

Софія Ковнір Мода 16:56, 27.11.2020 Оновлено: 17:01, 27.11.2020

Для королеви Великобританії Єлизавети II виготовлять спеціальні рукавички, які захистять її від коронавірусу.

Так, в її гардеробі є безліч видів такого аксесуару, тому для королеви він є невід'ємною частиною в образі, пише Telegraph.

Як стало відомо, ідею втілить дизайнерка Корнелія Джеймс. Вона створить два варіанти рукавичок – з вовни та бавовни.

Зазначається, що в виробництві буде використаний матеріал зі Швейцарії, який вбиває віруси та мікроби.

Для королеви Великобританії Єлизавети II виготовлять захисні рукавички від коронавірусу
Telegraph

Як повідомляв OBOZREVATEL, після того як королеву Єлизавету II розкритикували за недотримання заходів безпеки в період пандемії коронавірусу, вона відвідала Вестмінстерське абатство в захисній масці.

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