Для королеви Єлизавети II створять рукавички, що захищають від COVID-19

Для королеви Великобританії Єлизавети II виготовлять спеціальні рукавички, які захистять її від коронавірусу.

Так, в її гардеробі є безліч видів такого аксесуару, тому для королеви він є невід'ємною частиною в образі, пише Telegraph.

Як стало відомо, ідею втілить дизайнерка Корнелія Джеймс. Вона створить два варіанти рукавичок – з вовни та бавовни.

Зазначається, що в виробництві буде використаний матеріал зі Швейцарії, який вбиває віруси та мікроби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після того як королеву Єлизавету II розкритикували за недотримання заходів безпеки в період пандемії коронавірусу, вона відвідала Вестмінстерське абатство в захисній масці.