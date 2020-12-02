Дизайнерка створила одяг із ковдр і подушок для самоізоляції: як він виглядає

Дизайнерка з Латвії Санта Купча створила капсульну колекцію одягу, який можна носити на самоізоляції в період пандемії коронавірусу.

Вона придумала сукні та капелюхи у вигляді ковдр і подушок, які пошила з атласу і додала м'який наповнювач. Відповідні фото дизайнерка опублікувала на своєму сайті (їх можна побачити нижче).

За її словами, в таких речах ви зможете почуватися, ніби в ліжку. У них можна пересуватися по всьому будинку, а також зручно лежати, сидіти та стояти.

Капсульна колекція одягу для самоізоляції santakupca.com

"В ізоляції кожен день може здатися звичайним, але що, якщо б ми могли зробити його більш святковим? Замість того, щоб відчувати себе в пастці будинку, ви можете стати королевою або королем свого замку", – розповіла Купча.

Капсульна колекція одягу для самоізоляції santakupca.com

Зазначимо, що всі матеріали для колекції дизайнерка знайшла у своєму будинку. Це залишки від інших її робіт, а на набивання пішли старі ковдри. Принти на тканини вона друкувала на звичайному принтері.

Капсульна колекція одягу для самоізоляції santakupca.com

Капсульна колекція одягу для самоізоляції santakupca.com

Капсульна колекція одягу для самоізоляції santakupca.com

Капсульна колекція одягу для самоізоляції santakupca.com

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