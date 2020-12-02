Дизайнерка створила одяг із ковдр і подушок для самоізоляції: як він виглядає

Дизайнерка з Латвії Санта Купча створила капсульну колекцію одягу, який можна носити на самоізоляції в період пандемії коронавірусу.

Вона придумала сукні та капелюхи у вигляді ковдр і подушок, які пошила з атласу і додала м'який наповнювач. Відповідні фото дизайнерка опублікувала на своєму сайті (їх можна побачити нижче).

За її словами, в таких речах ви зможете почуватися, ніби в ліжку. У них можна пересуватися по всьому будинку, а також зручно лежати, сидіти та стояти.

"В ізоляції кожен день може здатися звичайним, але що, якщо б ми могли зробити його більш святковим? Замість того, щоб відчувати себе в пастці будинку, ви можете стати королевою або королем свого замку", – розповіла Купча.

Зазначимо, що всі матеріали для колекції дизайнерка знайшла у своєму будинку. Це залишки від інших її робіт, а на набивання пішли старі ковдри. Принти на тканини вона друкувала на звичайному принтері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, як під час карантину і світової кризи заощадити на одязі.