Головна Новини
15 березня • оновлено в 09:43
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Дизайнер придумала оригінальні маски від коронавірусу: як виглядають

814
Читати матеріал російською

Дизайнер із Сан-Франциско Даніель Баскін зайнялася розробкою медичних масок у вигляді людського обличчя, які зможуть захистити від вірусів і розблокувати смартфон.

Про це говорить сама Даніель на сайті проекту.

Маски зможуть розблокувати смартфон

Маски зможуть розблокувати смартфон

faceidmasks.com

Так, повідомляється, що масок поки немає в продажу, а проект тільки знаходиться в розробці. За словами Баскін, для того, щоб запустити масове виробництво, їй необхідно опанувати процес друку, а також протестувати роботу на смартфонах з Face ID, які повинні будуть розпізнати роздруковане на масці обличчя.

Дизайнер придумала оригінальні маски від коронавірусу. Фото

faceidmasks.com

Якщо сервіс все-таки буде запущено, користувачі зможуть завантажити фотографію з зображенням обличчя на сайт. Потім нижня частина обличчя власника буде надрукована натуральними фарбами на респіраторній масці.

Повідомляється, що вартість однієї маски становитиме 40 доларів.

Дизайнер придумала оригінальні маски від коронавірусу. Фото

faceidmasks.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителі Нью-Йорка перетворили медичні маски, призначені для захисту від коронавірусу, в модний аксесуар. Деякі ходять по місту в яскравих масках з мордами тварин, різнокольоровими смайликами або ж в чорних масках, у тому числі із зображенням черепів.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это вообще для идиотов?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги