Дизайнер придумала оригінальні маски від коронавірусу: як виглядають

Дизайнер із Сан-Франциско Даніель Баскін зайнялася розробкою медичних масок у вигляді людського обличчя, які зможуть захистити від вірусів і розблокувати смартфон.

Про це говорить сама Даніель на сайті проекту.

Маски зможуть розблокувати смартфон faceidmasks.com

Так, повідомляється, що масок поки немає в продажу, а проект тільки знаходиться в розробці. За словами Баскін, для того, щоб запустити масове виробництво, їй необхідно опанувати процес друку, а також протестувати роботу на смартфонах з Face ID, які повинні будуть розпізнати роздруковане на масці обличчя.

faceidmasks.com

Якщо сервіс все-таки буде запущено, користувачі зможуть завантажити фотографію з зображенням обличчя на сайт. Потім нижня частина обличчя власника буде надрукована натуральними фарбами на респіраторній масці.

Повідомляється, що вартість однієї маски становитиме 40 доларів.

faceidmasks.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителі Нью-Йорка перетворили медичні маски, призначені для захисту від коронавірусу, в модний аксесуар. Деякі ходять по місту в яскравих масках з мордами тварин, різнокольоровими смайликами або ж в чорних масках, у тому числі із зображенням черепів.

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