Дівчина на фото 1973 року здивувала мережу сучасною зовнішністю

Користувачів мережі здивувала фотографія, яка видалася їм зробленою набагато пізніше свого часу.

Так, знімок розмістив один з користувачів онлайн-сервісу Reddit. За його словами, на фото позує його бабуся 1973 року – дівчина в білій водолазці.

"Вона працювала барменом до 70 років і вона найкраща людина, яку я знаю", – написав автор знімка.

Дівчина на фото 1973 року здалася користувачам сучасною Фото: reddit / u / Bumbly_B

У коментарях до публікації користувачі звернули увагу, як сучасно виглядає дівчина.

"Ти міг сказати, що ця дівчина з 1999 року і вона збирається піти на концерт N'sync, і я б повірив", "Хаха, її стиль і зачіска виглядають таким, що набагато випереджають свій час", "Якби не тріщини на полароїді, я б подумала, що фото зробили вчора! " – пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі порівняли дівчат в США і в СРСР в 80-х роках: показове фото.