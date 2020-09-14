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Дівчина на фото 1973 року здивувала мережу сучасною зовнішністю

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Мода
5,8 т.
Користувачі звернули увагу, як сучасно виглядає дівчина

Користувачів мережі здивувала фотографія, яка видалася їм зробленою набагато пізніше свого часу.

Так, знімок розмістив один з користувачів онлайн-сервісу Reddit. За його словами, на фото позує його бабуся 1973 року – дівчина в білій водолазці.

"Вона працювала барменом до 70 років і вона найкраща людина, яку я знаю", – написав автор знімка.

Дівчина на фото 1973 року здалася користувачам сучасною

У коментарях до публікації користувачі звернули увагу, як сучасно виглядає дівчина.

"Ти міг сказати, що ця дівчина з 1999 року і вона збирається піти на концерт N'sync, і я б повірив", "Хаха, її стиль і зачіска виглядають таким, що набагато випереджають свій час", "Якби не тріщини на полароїді, я б подумала, що фото зробили вчора! " – пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі порівняли дівчат в США і в СРСР в 80-х роках: показове фото.

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