"Дідусів" светр з 90-х став наймоднішим трендом весни-2020. Фото

Марія Дідик Мода 17:56, 14.04.2020

Найнесподіванішим трендом весни 2020 став "дідусів" светр, який увірвався на модні подіуми прямо з 90-х.

Так, поєднувати його з легким тренчем або з шкіряною косухою вже почала супермодель Белла Хадід і зірки Street-style, пише Cosmopolitan.

Придбати такі светри вже можна в магазинах мас-маркету.

Zara
Topshop
Zara
Topshop
Zara

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.

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Lady Мода

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