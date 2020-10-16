Дідусенко про позбавлення титулу "Міс Україна 2018": правила конкурсу безпосередньо дискримінують дівчат

Українська модель, яку позбавили титулу "Міс Україна 2018", Вероніка Дідусенко розповіла про свою кар'єру після скандалу і зазначила, що в модельному світі до сих пір часто діють "архаїчні правила", які дискримінують жінок.

Так, Дідусенко запустила соціальну кампанію Righttobeamother, в рамках якої бореться проти дискримінації моделей через їхнє материнство, заміжжя або розлучення. Нещодавно вона стала зіркою одного з провідних заходів у світі моди – Milan Fashion Week. У розмові з OBOZREVATEL Вероніка також розповіла, як проходив Тиждень моди в Мілані в період пандемії, як їй вдалося потрапити в Італію, незважаючи на закриті кордони і як в Європі сприйняли її ініціативу щодо захисту прав жінок в модельній індустрії.

Дідусенко розповіла про Міланський тиждень моди Master Management

"Після конкурсу "Міс Україна 2018" я заснувала соціальний проект, який може залишити свій слід в історії захисту прав жінок у всьому світі. Це глобальна соціальна кампанія #righttobeamother, яка отримала підтримку не тільки світових топових ЗМІ, а й сотень тисяч людей на всіх п'яти континентах. Під час роботи моделлю багато років я хотіла зайнятися благодійністю, але ніяк не могла вибрати ідею для втілення. І ось доля подарувала мені цей шанс", – поділилася Вероніка Дідусенко.

Як розповіла модель, вона встала однією з небагатьох українок, яким вдалося потрапити на Міланський тиждень моди. Громадянам України був заборонений в'їзд в Італію, де діють суворі правила по перетинанню кордону. Проте, італійський уряд зробив все можливе, щоб українські моделі отримали спеціальний дозвіл на відвідування країни.

Вероніка Дідусенко розповіла. як зараз будує кар'єру. Master Management

"Пандемія внесла нову реальність в світ моди і італійські дизайнери впевнено прийняли цей виклик. Max Mara, Etro, Fendi і Valentino були серед тих відважних 20-ти брендів, які влаштовували оффлайн шоу на різних локаціях в Мілані. Наприклад, Fendi, не маючи можливості запросити іменитих топ-моделей, таких, як Кайя Гербер або Белла Хадід (американським громадянам строго заборонений в'їзд до Європи) вирішили запросити моделей інших епох, наприклад, однією з них було 70 років. У той же час бренд Moschino вирішив піти іншим, я б навіть сказала радикальним шляхом – взагалі не запрошувати "живих" моделей, а використовувати спеціально розроблені ляльки, які повністю повторюють образи манекенниць", – зазначила українка.

Дідусенко розповіла про скандал на "Міс Україна 2018". Master Management

За неповний місяць перебування в Італії, українка встигла попрацювати з такими брендами, як Мах Маra, Off-White і Opening Ceremony з NGG Group. Особливе задоволення, як зазначила Дідусенко, вона отримала від співпраці з популярною маркою Galla.

З 2018 року Вероніка веде міжнародну кампанію #righttobeamother, яка викликала величезний інтерес і у італійців. Мета кампанії – змусити найбільші в світі конкурси краси переглянути свої правила, що забороняють матерям, заміжнім і розлученим жінкам в них брати участь.

Вероніка Дідусенко розповіла про Міланському тижні моди. Master Management

"Моя ініціатива викликала резонанс та інтерес. Італійці дуже активні, коли мова йде про захист прав жінок. Тому ця тема для них завжди актуальна", – прокоментувала Вероніка.

Стосовно скандалу на конкурсі "Міс Україна", Вероніка Дідусенко зазначила, що він не тільки не зруйнував її модельну кар'єру, а й допоміг зайнятися соціальними проєктами.

"Дискваліфікація на конкурсі "Міс Україна" подарувала мені величезні можливості, шанс заснувати соціальну кампанію глобального масштабу. Звичайно, я була дуже обурена тим, що до цих пір існують такі архаїчні правила, які безпосередньо дискримінують дівчат. Саме з цим бореться моя громадська організація. Я ж продовжую професійний розвиток в модельній сфері, співпрацюючи як з українськими, так і зарубіжними дизайнерами. Зараз я є моделлю одного з найбільших модельних агентств у світі – Women Management", – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори конкурсу "Міс Україна" позбавили Вероніку Дідусенко корони і грошового призу після того, як дізналися, що вона була заміжня і виховує маленького сина. Після скандалу модель подала в суд на організаторів "Міс світу".