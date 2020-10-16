Дідусенко про позбавлення титулу "Міс Україна 2018": правила конкурсу безпосередньо дискримінують дівчат

Українська модель, яку позбавили титулу "Міс Україна 2018", Вероніка Дідусенко розповіла про свою кар'єру після скандалу і зазначила, що в модельному світі до сих пір часто діють "архаїчні правила", які дискримінують жінок.

Так, Дідусенко запустила соціальну кампанію Righttobeamother, в рамках якої бореться проти дискримінації моделей через їхнє материнство, заміжжя або розлучення. Нещодавно вона стала зіркою одного з провідних заходів у світі моди – Milan Fashion Week. У розмові з OBOZREVATEL Вероніка також розповіла, як проходив Тиждень моди в Мілані в період пандемії, як їй вдалося потрапити в Італію, незважаючи на закриті кордони і як в Європі сприйняли її ініціативу щодо захисту прав жінок в модельній індустрії.

"Після конкурсу "Міс Україна 2018" я заснувала соціальний проект, який може залишити свій слід в історії захисту прав жінок у всьому світі. Це глобальна соціальна кампанія #righttobeamother, яка отримала підтримку не тільки світових топових ЗМІ, а й сотень тисяч людей на всіх п'яти континентах. Під час роботи моделлю багато років я хотіла зайнятися благодійністю, але ніяк не могла вибрати ідею для втілення. І ось доля подарувала мені цей шанс", – поділилася Вероніка Дідусенко.

Як розповіла модель, вона встала однією з небагатьох українок, яким вдалося потрапити на Міланський тиждень моди. Громадянам України був заборонений в'їзд в Італію, де діють суворі правила по перетинанню кордону. Проте, італійський уряд зробив все можливе, щоб українські моделі отримали спеціальний дозвіл на відвідування країни.

"Пандемія внесла нову реальність в світ моди і італійські дизайнери впевнено прийняли цей виклик. Max Mara, Etro, Fendi і Valentino були серед тих відважних 20-ти брендів, які влаштовували оффлайн шоу на різних локаціях в Мілані. Наприклад, Fendi, не маючи можливості запросити іменитих топ-моделей, таких, як Кайя Гербер або Белла Хадід (американським громадянам строго заборонений в'їзд до Європи) вирішили запросити моделей інших епох, наприклад, однією з них було 70 років. У той же час бренд Moschino вирішив піти іншим, я б навіть сказала радикальним шляхом – взагалі не запрошувати "живих" моделей, а використовувати спеціально розроблені ляльки, які повністю повторюють образи манекенниць", – зазначила українка.

За неповний місяць перебування в Італії, українка встигла попрацювати з такими брендами, як Мах Маra, Off-White і Opening Ceremony з NGG Group. Особливе задоволення, як зазначила Дідусенко, вона отримала від співпраці з популярною маркою Galla.

З 2018 року Вероніка веде міжнародну кампанію #righttobeamother, яка викликала величезний інтерес і у італійців. Мета кампанії – змусити найбільші в світі конкурси краси переглянути свої правила, що забороняють матерям, заміжнім і розлученим жінкам в них брати участь.

"Моя ініціатива викликала резонанс та інтерес. Італійці дуже активні, коли мова йде про захист прав жінок. Тому ця тема для них завжди актуальна", – прокоментувала Вероніка.

Стосовно скандалу на конкурсі "Міс Україна", Вероніка Дідусенко зазначила, що він не тільки не зруйнував її модельну кар'єру, а й допоміг зайнятися соціальними проєктами.

"Дискваліфікація на конкурсі "Міс Україна" подарувала мені величезні можливості, шанс заснувати соціальну кампанію глобального масштабу. Звичайно, я була дуже обурена тим, що до цих пір існують такі архаїчні правила, які безпосередньо дискримінують дівчат. Саме з цим бореться моя громадська організація. Я ж продовжую професійний розвиток в модельній сфері, співпрацюючи як з українськими, так і зарубіжними дизайнерами. Зараз я є моделлю одного з найбільших модельних агентств у світі – Women Management", – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори конкурсу "Міс Україна" позбавили Вероніку Дідусенко корони і грошового призу після того, як дізналися, що вона була заміжня і виховує маленького сина. Після скандалу модель подала в суд на організаторів "Міс світу".