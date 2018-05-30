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"Дешеве" плаття Кейт Міддлтон моментально розкупили шанувальники

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Недороге блакитне плаття іспанської марки Zara, в якому дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон раніше прийшла на скачки Houghton Horse Trials, блискавично розкупили шанувальники королівської сім'ї.

Так, плаття, ціна якого становить близько 40 доларів, було повністю розпродано з офіційного сайту бренду всього за кілька годин після того, як герцогиня Кембриджська з'явилася в ньому на публіці, пише The Sun.

Нагадаємо, в неділю, 27 травня, Кейт Міддлтон сфотографували з сином Джорджем і дочкою Шарлоттою на заході в графстві Норфолк, Великобританія. На ній було легке літнє плаття до колін з вирізом "човником" і поясом. Небесно-блакитна тканина була прикрашена темно-синім квітковим принтом.

Zara

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На даний момент на сайті не залишилося жодного екземпляру. Чи з'явиться ще плаття у продажу - невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапили скандальні знімки Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Знімки були зроблені в період з 2005 по 2008 роки.

Особа
Кейт Міддлтон
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