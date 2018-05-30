"Дешеве" плаття Кейт Міддлтон моментально розкупили шанувальники

Недороге блакитне плаття іспанської марки Zara, в якому дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон раніше прийшла на скачки Houghton Horse Trials, блискавично розкупили шанувальники королівської сім'ї.

Так, плаття, ціна якого становить близько 40 доларів, було повністю розпродано з офіційного сайту бренду всього за кілька годин після того, як герцогиня Кембриджська з'явилася в ньому на публіці, пише The Sun.

Нагадаємо, в неділю, 27 травня, Кейт Міддлтон сфотографували з сином Джорджем і дочкою Шарлоттою на заході в графстві Норфолк, Великобританія. На ній було легке літнє плаття до колін з вирізом "човником" і поясом. Небесно-блакитна тканина була прикрашена темно-синім квітковим принтом.

Zara

На даний момент на сайті не залишилося жодного екземпляру. Чи з'явиться ще плаття у продажу - невідомо.

Публікація від @hrhprincegeorge 27 Май 2018 о 9:05 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапили скандальні знімки Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Знімки були зроблені в період з 2005 по 2008 роки.