День української хустки: як у країні підтримали флешмоб із нагоди народного свята. Фото

У понеділок, 7 грудня, відзначають Всесвітній день української хустки. Мета свята – об'єднати всіх жінок для збереження українських традицій, оскільки хустка є оберегом сім'ї та любові.

Зокрема, цього року запустили флешмоб із нагоди народного свята, й багато жителів різних країн приєдналися до нього. OBOZREVATEL зробив добірку та пропонує подивитися, як люди підтримали акцію в це знаменне свято.

Не забуваймо наші традиції. Адже з давніх часів в українських сім'ях оберегом, символом любові та злагоди служила саме хустка.

До флешмобу також приєдналися маленькі жительки України.

Моя хустка – це подарунок моєї свекрухи, вона тепла та м'яка і служить мені вдалим доповненням до зимового образу. Сподіваюся, надалі вона буде зберігатися й моєю донечкою, можливо, колись і моя праправнучка напише, що в нашій родині хустка зберігається як пам'ять, як реліквія.

Веселі ви чи смутні, на схилах Ворскли чи Дінця, – нема таких жінок у світі, яким вона не до лиця.

"Дівчачі таємниці", – підписали фото учасниці флешмобу.

Нехай барвисті, як сад навесні, наші рідні українські хустки залишаються в серці кожного українця. Збагачуйтеся позитивною енергетикою, надівши українську хустку.

Хустка давно перестала бути пережитком минулого й аксесуаром бабусиних скринь, а знову стала яскравим елементом образу. Такий факт дуже тішить, оскільки хустка – це невіддільна частина української спадщини.

Хустка – це символ нашого народу, оберіг, який символізує любов і свободу, вірність традиціям і патріотизм. Свято української хустки сприяє збереженню й відродженню українських традицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 7 грудня православні християни вшановують пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Стали відомі головні традиції, прикмети й забобони свята.