День української хустки: як у країні підтримали флешмоб із нагоди народного свята. Фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Мода
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День української хустки: як у країні підтримали флешмоб із нагоди народного свята. Фото

У понеділок, 7 грудня, відзначають Всесвітній день української хустки. Мета свята – об'єднати всіх жінок для збереження українських традицій, оскільки хустка є оберегом сім'ї та любові.

Зокрема, цього року запустили флешмоб із нагоди народного свята, й багато жителів різних країн приєдналися до нього. OBOZREVATEL зробив добірку та пропонує подивитися, як люди підтримали акцію в це знаменне свято.

  • Не забуваймо наші традиції. Адже з давніх часів в українських сім'ях оберегом, символом любові та злагоди служила саме хустка.

Хустка служить оберегом, символом любові та злагоди

До флешмобу також приєдналися маленькі жительки України.

Маленькі мешканки України відзначають Всесвітній день української хустки
У мережі активно діляться фото в українській хустці
Всесвітній день української хустки

  • Моя хустка – це подарунок моєї свекрухи, вона тепла та м'яка і служить мені вдалим доповненням до зимового образу. Сподіваюся, надалі вона буде зберігатися й моєю донечкою, можливо, колись і моя праправнучка напише, що в нашій родині хустка зберігається як пам'ять, як реліквія.

Хустка зберігається як пам'ять, як реліквія

  • Веселі ви чи смутні, на схилах Ворскли чи Дінця, – нема таких жінок у світі, яким вона не до лиця.

Українська хустка всім личить

  • "Дівчачі таємниці", – підписали фото учасниці флешмобу.

Дівчачі таємниці

  • Нехай барвисті, як сад навесні, наші рідні українські хустки залишаються в серці кожного українця. Збагачуйтеся позитивною енергетикою, надівши українську хустку.

Одягнувши українську хустку, ви збагачуєтеся позитивною енергетикою
Флешмоб до Дня української хустки

  • Хустка давно перестала бути пережитком минулого й аксесуаром бабусиних скринь, а знову стала яскравим елементом образу. Такий факт дуже тішить, оскільки хустка – це невіддільна частина української спадщини.

Хустка – це невіддільна частина української спадщини

  • Хустка – це символ нашого народу, оберіг, який символізує любов і свободу, вірність традиціям і патріотизм. Свято української хустки сприяє збереженню й відродженню українських традицій.

Хустка – це символ нашого народу

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 7 грудня православні християни вшановують пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Стали відомі головні традиції, прикмети й забобони свята.

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