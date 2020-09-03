День народження бюстгальтера: як змінювалася мода на білизну за останні 100 років

3 вересня прийнято вважати "Днем народження бюстгальтера", так як саме в цей день, в 1914 році був отриманий перший патент на винахід ліфчика під назвою Caresse Crosby. Пікантному предмету гардеробу виповнилося 106 років.

Патент отримала американка Мері Фелпс Якоб. Відмовившись від жорсткого корсета, вона почала використовувати конструкцію з двох хусток і стрічки, яка допомагала підтримувати груди, при цьому не доставляла жінці дискомфорт. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінювалися моделі бюстгальтерів з моменту початку їх масового випуску і до сьогоднішнього дня.

Історія бюстгальтера

Перші аналоги сучасних бюстгальтерів з'явилися ще в стародавні часи. Серед уламків сицилійської Вілли дель Казале, датованій IV століттям н.е., була знайдена мозаїка з "дівчатами в бікіні", на якій зображена група молодих жінок, які займаються спортом, одягнених в підтримуючих груди "бандо". Однак ліфчик або бра в тому вигляді, яким ми його знаємо сьогодні – з двома чашками або смужкою тканини на грудях і плечовими лямками, з'явився лише в XIX столітті.

Прототип бюстгальтерів в стародавні часи Vogue

До появи прототипу сучасного бюстгальтера жінки активно носили корсети, які вважалися одним з найбільш незручних і небезпечних предметів гардероба. Вони натирали шкіру, заважали дихати і шкодили роботі внутрішніх органів. Через металеві пластини в корсетах, у дівчат часто розвивалася деформація ребер, хребта та грудної клітини, а щільна тканина, з якої шили корсети – травмувала шкіру і провокувала різні дерматологічні захворювання.

Прототипи перших бюстгальтерів проводилися і продавалися в Англії, Америці, Німеччині і Франції з 1850-х по 1920-і роки. У той час вони не користувалися великим попитом: незважаючи на незручність, корсети все ж допомагали створити жіночний силует і вигідно підкреслити груди. Цього не можна було сказати про бюстгальтери того часу.

Перша запатентована модель бюстгальтера wonderzine.com

До 1930-х бюстгальтери все більше були схожі на сучасні – в них з'явилися застібки з гачками і петлями і регульовані лямки. Цей предмет білизни став популярним серед жінок від 17 і старше.

Як виглядали перші бюстгальтери

У 1920-ті роки бюстгальтер все ще по-старому називали м'яким корсетом, а в Росії – "бюстодержателем". Зазвичай його шили з корсетних тканин – мадаполаму, дамаста, атласу. У 1930-і роки емігрантка з Росії Іда Розенталь заснувала в Сполучених Штатах разом з чоловіком підприємство, де вперше стали виробляти бюстгальтери з чашечками різних розмірів і еластичними бретельками.

Як виглядав перший ліфчик з пуш-ап wonderzine.com

У 1932 році форму бюстгальтера змінили, акцентуючи увагу на глибині чашок. Поступово конструкція цієї деталі туалету удосконалюється. У 1935 році виробники бюстгальтерів придумали подушечки, що вставляються в бюстгальтер і додають жіночим грудям пишності. В цей же період була введена нумерація чашок від А до D. Після винаходу нейлону в 1938 році для виготовлення бюстгальтерів стали застосовувати не тільки натуральні матеріали, а й синтетику.

Яку білизну носили в 50-і роки kommersant.ru

До 1960–1970-х років пояси-корсети остаточно вийшли з моди, змінилося і жіноче сприйняття бюстгальтерів. Комфорт і функціональність стали важливішими ніж сексуальність. У 1980-і багато жінок взагалі надавали перевагу еластичним трикотажним бра, які спочатку були придумані спеціально для спортсменок.

Перший спортивний бюстгальтер wonderzine.com

Сьогодні ця важлива частина інтимного жіночого туалету виготовляється із застосуванням найсучасніших технологій і постійно вдосконалюється. За останні 20 років асортимент бюстгальтерів істотно поповнився. Бажаючі можуть знайти моделі без лямок, з відкритою спиною, без чашок або з чашкою "пуш-ап", з підкладками і жорстким каркасом або без них. Однак сама конструкція залишилася майже такою ж, як і 100 років тому.

Які бюстгальтери були популярні в 80-і роки Pixabay

День народження бюстгальтера: як змінювалися моделі ліфчиків Pixabay

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