Декольте у формі серця стало трендом літа 2020. Фото

Анна Паскевич Мода 03:38, 26.07.2020

Одяг з декольте у формі серця став новим трендом у зірок влітку 2020 року.

Так, зокрема, популярність серед селебріті завоювала модель одягу Heart Singlet бренду Paris Georgia з Нової Зеландії, повідомляє Vogue.

Таке декольте представлено в бежевих, чорних і білих топах і сукнях-комбінаціях. Шви таких нарядів відрізняються за кольором.

Наприклад, супермодель Кендалл Дженнер з'явилася на вулицях Нью-Йорка в топі з білими швами і декольте у формі серця.

Кендалл Дженнер в топі Heart Singlet
paris__georgia / Instagram
Кендіс Свейнпол в плаття Heart Singlet
paris__georgia / Instagram

А "ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол прийшла на захід в чорній сукні в підлогу з тієї ж серії.

Також в подібних речах були помічені модні блогери Лея Сфез, Каміль Шарр'єр та актриса Фібі Тонкін.

Лея Сфез в Heart Singlet
paris__georgia / Instagram
Каміль Шаррьер в Heart Singlet
paris__georgia / Instagram

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