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Декольте у формі серця стало трендом літа 2020. Фото

Анна Паскевич
Мода
1,0 т.
Кендалл Дженнер в сукні Paris Georgia

Кендалл Дженнер в сукні Paris Georgia. Getty Images

Одяг з декольте у формі серця став новим трендом у зірок влітку 2020 року.

Так, зокрема, популярність серед селебріті завоювала модель одягу Heart Singlet бренду Paris Georgia з Нової Зеландії, повідомляє Vogue.

Таке декольте представлено в бежевих, чорних і білих топах і сукнях-комбінаціях. Шви таких нарядів відрізняються за кольором.

Наприклад, супермодель Кендалл Дженнер з'явилася на вулицях Нью-Йорка в топі з білими швами і декольте у формі серця.

Кендалл Дженнер в топі Heart Singlet

Кендалл Дженнер в топі Heart Singlet paris__georgia / Instagram

Кендіс Свейнпол в плаття Heart Singlet

Кендіс Свейнпол в плаття Heart Singlet paris__georgia / Instagram

А "ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол прийшла на захід в чорній сукні в підлогу з тієї ж серії.

Також в подібних речах були помічені модні блогери Лея Сфез, Каміль Шарр'єр та актриса Фібі Тонкін.

Лея Сфез в Heart Singlet

Лея Сфез в Heart Singlet paris__georgia / Instagram

Каміль Шаррьер в Heart Singlet

Каміль Шаррьер в Heart Singlet paris__georgia / Instagram

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