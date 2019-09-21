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21 вересня • оновлено в 04:08
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Декольте до пупка: 50-річна Лопес викликала фурор на показі Versace

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Американська співачка Дженніфер Лопес викликала фурор, завершуючи модний показ Versace весна-літо 2020.

50-річна діва зухвалою ходою вийшла на подіум в ефектній сукні з тропічним принтом, яка ледь закривала тіло та буквально розвивалася по повітрю (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Вбрання від Донателли Версаче створено з легкої напівпрозорої тканини. Дизайнерка відкрила декольте Лопес майже до пупка, оголивши також боки й ноги, створивши провокативний та сміливий образ.

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Публікація від Jennifer Lopez (@jlo)

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Американська зірка гідно продемонструвала відверту сукню, викликавши овації та захоплені погляди, незважаючи на вік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лопес поділилася з шанувальниками яскравим фото, на якому позувала в білому купальнику. Це викликало ажіотаж в мережі.

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Особи
Дженіфер Лопес Донателла Версаче
Теги
Мода шоу-бизнес
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