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27 вересня • оновлено в 19:06
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Декольте до пупка: 38-річна Портман блиснула тілом на прем'єрі у відвертому міні

12.3т Читати матеріал російською

Знаменита голлівудська актриса Наталі Портман вразила шанувальників екстравагантним вбранням на прем'єрі нового фільму зі своєю участю "Бліда синя точка" в Лос-Анджелесі.

Відповідні знімки із заходу, який пройшов у будівлі Fox Studios, опубліковано на фан-сторінці 38-річної знаменитості в Instagram.

Наталі Портман з глибоким декольте на прем'єрі фільму

Наталі Портман з глибоким декольте на прем'єрі фільму

instagram / bestofportman

Що примітно, світські заходи Портман зазвичай відвідує в стриманих образах: класичні костюми, сукні з довгою і короткою, але пишною спідницею. Але у всіх випадках, верх або низ завжди закритий.

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Цього ж разу зірка вирішила максимально привернути увагу публіки до своєї персони. Для виходу вона вибрала чорну міні-сукню у вигляді піджака з декольте до пупка. Образ доповнили мінімалістичні босоніжки, акуратні сережки та червона помада.

Наталі Портман з яскравою помадою

Наталі Портман з яскравою помадою

instagram / bestofportman

Якщо не звертати уваги на зморшки на колінах та шиї, то можна з упевненістю сказати, що виглядала Наталі дуже сміливо та ефектно.

Декольте до пупка у Наталі Портман

Декольте до пупка у Наталі Портман

instagram / bestofportman

Наталі Портман в міні та Джон Гемм

Наталі Портман в міні та Джон Гемм

instagram / bestofportman

Наталі Портман у міні з глибоким декольте

Наталі Портман у міні з глибоким декольте

instagram / bestofportman

Наталі Портман – екстравагантний образ

Наталі Портман – екстравагантний образ

instagram / bestofportman

Наталі Портман з колегами по фільму на прем'єрі

Наталі Портман з колегами по фільму на прем'єрі

instagram / bestofportman

Наталі Портман і Джон Гемм

Наталі Портман і Джон Гемм

instagram / bestofportman

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулим летіом Портман відвідала прем'єру документальної картини "Eating Animals" у вишуканій довгій сукні в горошок.

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Особа
Наталі Портман
Місце
США Лос Анджелес
Теги
Мода актриса кіно
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