Декольте до пупка: 38-річна Портман блиснула тілом на прем'єрі у відвертому міні

Знаменита голлівудська актриса Наталі Портман вразила шанувальників екстравагантним вбранням на прем'єрі нового фільму зі своєю участю "Бліда синя точка" в Лос-Анджелесі.
Відповідні знімки із заходу, який пройшов у будівлі Fox Studios, опубліковано на фан-сторінці 38-річної знаменитості в Instagram.
Наталі Портман з глибоким декольте на прем'єрі фільму
instagram / bestofportman
Що примітно, світські заходи Портман зазвичай відвідує в стриманих образах: класичні костюми, сукні з довгою і короткою, але пишною спідницею. Але у всіх випадках, верх або низ завжди закритий.
Цього ж разу зірка вирішила максимально привернути увагу публіки до своєї персони. Для виходу вона вибрала чорну міні-сукню у вигляді піджака з декольте до пупка. Образ доповнили мінімалістичні босоніжки, акуратні сережки та червона помада.
Наталі Портман з яскравою помадою
instagram / bestofportman
Якщо не звертати уваги на зморшки на колінах та шиї, то можна з упевненістю сказати, що виглядала Наталі дуже сміливо та ефектно.
Декольте до пупка у Наталі Портман
instagram / bestofportman
Наталі Портман в міні та Джон Гемм
instagram / bestofportman
Наталі Портман у міні з глибоким декольте
instagram / bestofportman
Наталі Портман – екстравагантний образ
instagram / bestofportman
Наталі Портман з колегами по фільму на прем'єрі
instagram / bestofportman
Наталі Портман і Джон Гемм
instagram / bestofportman
Як повідомляв OBOZREVATEL, минулим летіом Портман відвідала прем'єру документальної картини "Eating Animals" у вишуканій довгій сукні в горошок.
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